Cumhurbaşkanı Erdoğan Necip Fazıl Kısakürek'i andı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Necip Fazıl Kısakürek'i vefat yıldönümünde andı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vefatının 43. yılında Necip Fazıl Kısakürek'i sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla andı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hak bildiği yolda gözünü budaktan sakınmayan şairler sultanı, büyük dava ve aksiyon adamı Üstat Necip Fazıl Kısakürek’i ebedî âleme irtihalinin 43’üncü yılında rahmetle, minnetle, özlemle yâd ediyorum." ifadelerini kullandı
