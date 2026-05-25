Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nde önemli adım: 3’üncü üniteye vinç montajı

Akkuyu Nükleer AŞ'den yapılan açıklamaya göre, Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom tarafından inşa edilen Akkuyu NGS'nin 3'üncü güç ünitesinde önemli bir montaj aşaması tamamlandı. Ünitenin makine dairesine 350 ton kapasiteli ana köprülü vinç yerleştirildi. Ağır yük taşıma özellikli paletli mobil vinç kullanılarak gerçekleştirilen montaj çalışması yaklaşık 6 saat sürdü.

Ana köprülü vinç, güç ünitesinin inşaat ve işletme aşamalarında ekipman ve malzemelerin taşınmasında kullanılacak. Vinç yardımıyla ağırlığı 100 tonun üzerindeki türbin silindir rotorları, turbo jeneratör bileşenleri, boru hattı parçaları ve diğer ekipmanlar standart konumlarına yerleştirilecek. İşletme döneminde ise türbin tesisinin bakım ve planlı onarım çalışmalarında görev alacak.

Vincin standart konumuna yerleştirilmesinin ardından elektrikli yük taşıma sistemlerinin montajı yapılacak, elektrik devreleri ile kontrol ve kumanda sistemlerinin ayarları gerçekleştirilecek. Ayrıca iç mekanizmalar ile güvenli çalışmadan sorumlu ekipmanların test ve kalibrasyonu tamamlanacak.

Vinç, işletmeye alınmadan önce azami yük dahil olmak üzere statik ve dinamik testlerden geçirilecek.

Akkuyu NGS'nin güç ünitelerinin makine dairelerinde farklı seviyelere yerleştirilen üç köprülü vinç, gelişmiş otomasyon ve kontrol sistemi altında birlikte çalışacak. Sistem, vinçlerin, kanca bloklarının ve çelik halatların karşılıklı çarpışmasını önleyecek şekilde tasarlandı. Üst seviyede 350 ton kapasiteli ana köprülü vinç bulunurken, alt seviyelerde 30 ton ve 15 ton kapasiteli iki yardımcı köprülü vinç yer alıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdürü Sergei Butckikh, şunları kaydetti:

"Vincin devreye alınmasıyla birlikte türbin tesisine ait ana ekipmanların montaj aşamasına geçeceğiz. Vinç, makine dairesinin çatı konstrüksiyonunun tamamlanmasına imkan sağlamakla birlikte, türbin tesisinin ana teknolojik sistemleriyle donatılması için gerekli koşulları da oluşturmaktadır. Vincin sağlayacağı montaj hassasiyeti, devreye alma operasyonlarının başarısı ve güç ünitesinin işletme güvenilirliği açısından büyük önem taşımaktadır."







