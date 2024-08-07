Cumhurbaşkanı Erdoğan Venezuela Cumhurbaşkanı Maduro ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Venezuela Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro ile bir telefonu görüşmesi gerçekleştirdi.
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada iki liderin görüşmesinde Türkiye ile Venezuela ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.
Venezuela'daki diyalog sürecine Türkiye'den destek
Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede Venezuela’daki seçimlerin hayırlara vesile olması temennisini dile getirirken, Türkiye’nin Venezuela’daki diyalog sürecine destek vermeye devam edeceğini, Venezuela halkına huzur, refah ve esenlik dileklerini ifade etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail zulmüne karşı Venezuela’nın Filistin’e yönelik desteğini ise takdirle karşıladığını belirtti.