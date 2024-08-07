Cumhurbaşkanı Erdoğan Venezuela Cumhurbaşkanı Maduro ile telefonda görüştü

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, devlet başkanlığı seçimlerinin ardından yaşanan protestolar hakkında yaptığı açıklamada, ülkede bir iç savaşın başlamasına izin vermeyeceklerini belirtti. Sokaklardaki olaylardan dolayı isim vermeden ABD'yi suçlayan Maduro, Elon Musk da dahil olmak üzere tek tek isim sayarak hükümetine yönelik 'çirkin' bir medya kampanya yürütüldüğünü söyledi.