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Cumhurbaşkanı Erdoğan Venezuela Cumhurbaşkanı Maduro ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Venezuela Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro ile bir telefonu görüşmesi gerçekleştirerek ülkedeki seçimlerin hayırlara vesile olmasını diledi. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Venezuela’daki diyalog sürecine destek vermeye devam edeceğini, Venezuela halkına huzur, refah ve esenlik dileklerini de ifade etti.

Semih Bozkuş
20:08 - 7/08/2024 Çarşamba
Güncelleme: 20:25 - 7/08/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Venezuela Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Venezuela Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Venezuela Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro ile bir telefonu görüşmesi gerçekleştirdi.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada iki liderin görüşmesinde Türkiye ile Venezuela ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Venezuela'daki diyalog sürecine Türkiye'den destek

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede Venezuela’daki seçimlerin hayırlara vesile olması temennisini dile getirirken, Türkiye’nin Venezuela’daki diyalog sürecine destek vermeye devam edeceğini, Venezuela halkına huzur, refah ve esenlik dileklerini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail zulmüne karşı Venezuela’nın Filistin’e yönelik desteğini ise takdirle karşıladığını belirtti.




#Nicaolas Maduro
#Cumhurbaşkanı
#Recep Tayyip Erdoğan
#Telefon Görüşmesi
36 dakika önce
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