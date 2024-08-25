Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dil uzatan CHP'li Tuncay Özkan hakkında soruşturma başlatıldı

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a haddini aşan sözlerle dil uzatan Özkan'ın skandalına AK Parti kanadından tepkiler gecikmedi.

"Siyasi ahlaktan yoksun ve çirkinlik abidesi"

X hesabından paylaşımda bulunan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Bir CHP milletvekilinin Cumhurbaşkanımıza dönük siyasi ahlaktan yoksun ve çirkinlik abidesi sözleri, bu kişinin kendi kendisine ayna tutmasından ibarettir." dedi.

Özkan'ın kullandığı üslupla Türk siyaset tarihi boyunca aynı şekilde anılmaya talip olduğunu belirten Çelik, "Bu CHP Milletvekilinin, Cumhurbaşkanımıza dönük çirkin üslubunun, Hollandalı Türk ve İslam düşmanı, faşist Geert Wilders ile aynı dalga boyunda olması, bizim değil, CHP’nin sorunudur." ifadelerini kullandı.





Bir CHP milletvekilinin Cumhurbaşkanımıza dönük siyasi ahlaktan yoksun ve çirkinlik abidesi sözleri, bu kişinin kendi kendisine ayna tutmasından ibarettir.



Bu üslupla konuşan kişi, Türk siyasi hayatında ömür boyu bu sıfatlarla anılmaya talip olmuştur.



Bu CHP Milletvekilinin,… — Ömer Çelik (@omerrcelik) August 25, 2024

"Dilini içeri sok"

Özkan'a bir tepki de AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'dan geldi.

X hesabından yaptığı paylaşımda Özkan'a sert sözlerle tepki gösteren Dağ, "Recep Tayyip Erdoğan'dan öyle bir tokat yediler ki sırça köşklerinden de kovuldular." dedi.

Dağ, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Hakaret, yalan ve iftira ile seçim kazanamadılar.

Recep Tayyip Erdoğan'dan öyle bir tokat yediler ki sırça köşklerinden de kovuldular.

Şimdi "Milletin Adamına" dil uzatarak dikkat çekmeye çalışıyorlar.

Dilini içeri sok, sana buradan su veren de olmaz kemik atan da."

"Vesayet kırıntısı Tuncay Özkan"

Skandal sözlere bir tepki de İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın asla yalnız olmadığını belirten Altun, X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik çirkin ifadeler kullanan, cunta zihniyetli, vesayet kırıntısı Tuncay Özkan adlı şahıs ve onun gibiler şunu çok iyi bilsin!

Recep Tayyip Erdoğan asla yalnız değildir.

Sayın Cumhurbaşkanımıza hem devletimizin başı hem davamızın lideri olarak her daim sahip çıkmak, onun hukukunu gözetmek boynumuzun borcudur!

Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik her türden hakaretin ve kötülüğün bedeli gerek hukuk önünde gerekse de siyaseten elbette ödetilir.

Bu ahlaksızca yaklaşımı kınıyor, söz konusu vesayet artığı şahsın çirkin ifadelerini kendisine aynen iade ediyoruz."





Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik çirkin ifadeler kullanan, cunta zihniyetli, vesayet kırıntısı Tuncay Özkan adlı şahıs ve onun gibiler şunu çok iyi bilsin!



Recep Tayyip Erdoğan asla yalnız değildir.



Sayın Cumhurbaşkanımıza hem devletimizin başı hem… — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) August 25, 2024

Haddini aşan alçakça sözlere soruşturma başlatıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a haddini aşan sözlerle dil uzatan CHP'li Tunay Özkan hakkın da yargı da harekete geçti.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Özkan hakkında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Gelişmeyi X hesabından duyuran Bakan Tunç, Özkan'ın sözlerinin asla kabul edilemeyeceğinin altını çizdi.

Bakan Tunç sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a sosyal medya üzerinden hakaret eden ve iftira atan İzmir Milletvekili Tuncay Özkan hakkında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştır.

Sayın Cumhurbaşkanımız, milletimizin bağrından yetişmiş bir liderdir. Ömrünü büyük ve güçlü Türkiye'ye vakfetmiştir.

Aziz milletimizin oylarıyla seçilen, ülkemize ve milletimize hizmet etmek için gece gündüz demeden çalışan Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik hadsiz ve çirkin ifadeler asla kabul edilemez.

Milletvekilliği kimliğini taşıyan bir kişinin milletin değerlerini hiçe sayan, terbiyesiz ve ahlak dışı sözlerini şiddetle kınıyorum."

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a sosyal medya üzerinden hakaret eden ve iftira atan İzmir Milletvekili Tuncay Özkan hakkında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştır.



Sayın Cumhurbaşkanımız, milletimizin bağrından yetişmiş bir liderdir.… — Yılmaz TUNÇ (@yilmaztunc) August 25, 2024







