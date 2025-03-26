Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret eden Banu Öztürk gözaltına alındı

İstanbul'da sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanına hakaret içerikli paylaşımlarda bulunan Banu Öztürk gözaltına alındı. Öztürk, Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesine sevk edildi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Ekrem İmamoğlu'na yolsuzluk ve terör soruşturması çerçevesinde Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hakaretlerde bulunan Banu Öztürk isimli (40) kadın, Beykoz'daki evinde gözaltına alındı.
Emniyette işlemleri biten şüpheli kadın, Adli Tıp Şube Müdürlüğüne sevk edildi. Burada yapılan tetkiklerin ardından kadının üç hafta gözlem altında tutulmasına karar verilmesiyle şüpheli Banu Öztürk, Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesine sevk edildi.