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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AGİT Genel Sekreteri olarak atanan Büyükelçi Feridun Hadi Sinirlioğlu’na tebrik

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AGİT Genel Sekreteri olarak atanan Büyükelçi Feridun Hadi Sinirlioğlu’na tebrik

Büşra Soyal
18:326/12/2024, Cuma
G: 6/12/2024, Cuma
Yeni Şafak
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri olarak atanan Büyükelçi Feridun Hadi Sinirlioğlu'nu tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda “Bugün yapılan oylamada 57 üye ülkenin oy birliği ile Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Genel Sekreteri olarak atanan Büyükelçi Feridun Hadi Sinirlioğlu'nu tebrik ediyor, görevinde başarılar diliyorum. Atamanın Avrupa-Atlantik ve Avrasya coğrafyasında barışa, huzura ve istikrara katkı sunmasını gönülden temenni ediyorum" ifadelerine yer verdi.


AGİT'in yeni genel sekreteri Feridun Sinirlioğlu oldu.

#Recep Tayyip Erdoğan
#AGİT
#Feridun Hadi Sinirlioğlu

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