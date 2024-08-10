Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Anafartalar Zaferi’nin 109’uncu yıl dönüm mesajı: Tüm kahramanlarımızı rahmetle yâd ediyorum

Paylaşımında Anafartalar Zaferi'nin Çanakkale destanının dönüm noktalarından biri olduğunu ifade eden Erdoğan, canı pahasına mücadele veren tüm kahramanları ve şehitleri rahmetle yâd ettiğini belirtti.

"Çanakkale destanının dönüm noktalarından biri olan Anafartalar Zaferi’nin 109’uncu yıl dönümünde, Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere vatanımız ve bağımsızlığımız uğruna canı pahasına mücadele veren tüm kahramanlarımızı ve şehitlerimizi rahmetle yâd ediyorum."