|
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Anafartalar Zaferi’nin 109’uncu yıl dönüm mesajı: Tüm kahramanlarımızı rahmetle yâd ediyorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anafartalar Zaferi’nin 109’uncu yıl dönümü vesilesiyle sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak, "Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere vatanımız ve bağımsızlığımız uğruna canı pahasına mücadele veren tüm kahramanlarımızı ve şehitlerimizi rahmetle yâd ediyorum." dedi.

Semih Bozkuş
19:23 - 10/08/2024 Cumartesi
Güncelleme: 20:09 - 10/08/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anafartalar Zaferi’nin 109’uncu yıl dönümü vesilesiyle resmi X hesabından paylaşımda bulundu.

Paylaşımında Anafartalar Zaferi'nin Çanakkale destanının dönüm noktalarından biri olduğunu ifade eden Erdoğan, canı pahasına mücadele veren tüm kahramanları ve şehitleri rahmetle yâd ettiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Çanakkale destanının dönüm noktalarından biri olan Anafartalar Zaferi’nin 109’uncu yıl dönümünde, Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere vatanımız ve bağımsızlığımız uğruna canı pahasına mücadele veren tüm kahramanlarımızı ve şehitlerimizi rahmetle yâd ediyorum."




#Recep Tayyip Erdoğan
#Anafartalar Zaferi
#Çanakkale destanı
2 gün önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Hangisinin bilinen petrol rezervi diğer üçünün bilinen petrol rezervinin toplamının yaklaşık iki katıdır?