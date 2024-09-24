Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BM kürsüsünde dünyaya Kıbrıs çağrısı: Federasyon modeli artık geçerliliğini tamamen yitirmiştir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'nin New York kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) 79'uncu Genel Kurulu'nda konuştu.

Konuşmasında terör devleti İsrail'in Filistinlilere yönelik sürdürdüğü soykırım saldırılarının durdurulması gerektiğini ifade eden Erdoğan, Kıbrıs meselesine de değindi.









"Federasyon modeli artık geçerliliğini tamamen yitirmiştir"

Doğu Akdeniz’de Türkiye'nin anahtar rolünün yadsınamayacağını belirten Erdoğan, Ada’nın tümünün etrafında Kıbrıs Türklerinin hakları olduğunu söyledi.

Kıbrıs Barış Harekatı ile Ada'ya huzur geldiğini vurgulayan Erdoğan, "Kıbrıs meselesine adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir çözüm getirilmesi için samimi irade ortaya koyan taraf, daima Kıbrıs Türkleri ve Türkiye’ydi. Federasyon modeli artık geçerliliğini tamamen yitirmiştir." dedi.

"Tecrit artık son bulmalı"

Ada’da iki ayrı devlet ve iki ayrı halk olduğunu vurgulayan Erdoğan, Kıbrıs Türklerinin müktesep hakları olan egemen eşitlik ve eşit uluslararası statüleri yeniden tescil edilmesi ve tecridin artık son bulması gerektiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Doğu Akdeniz’de en uzun kıyı şeridine sahip ülke olan Türkiye’nin anahtar rolü yadsınamaz.

Kıbrıs Adası’nın kuzeyi ve batısında, ilan edilmiş kıta sahanlığında Türkiye’nin, Ada’nın tümünün etrafında ise Kıbrıs Türklerinin hakları vardır.

Kıbrıs Barış Harekâtı’nın üzerinden 50 yıl, Rumların ortaklık devletini gasp etmesi sonucunda Kıbrıs meselesinin ortaya çıkmasının üzerinden ise 61 yıl geçti.

O günden bugüne kadar Ada’da barış ve sükûnet hakim oldu.

Kıbrıs meselesine adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir çözüm getirilmesi için samimi irade ortaya koyan taraf, daima Kıbrıs Türkleri ve Türkiye’ydi.

Federasyon modeli artık geçerliliğini tamamen yitirmiştir.

Ada’da iki ayrı devlet ve iki ayrı halk vardır.

Kıbrıs Türklerinin müktesep hakları olan egemen eşitlik ve eşit uluslararası statüleri yeniden tescil edilmeli, tecrit artık son bulmalıdır.

Bugün uluslararası toplumu bir kez daha Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni tanımaya, diplomatik, siyasi ve ekonomik ilişkiler kurmaya davet ediyorum."







