Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dünyaya çağrı: İsrail'i durduracak güce sahibiz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı-Arap Ligi Olağanüstü Zirvesi'nde tarihi mesajlar verdi. "İslam alemi İsrail'in yayılmacı emellerini boşa çıkaracak" diyen Erdoğan, "İsrail'i durduracak güce sahibiz. Filistin devleti kurulana kadar mücadele sürecek" dedi.









Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:





"Sözlerimin başında soykırımcı İsrail'in saldırısında şehit edilen Filistin ve Katarlı kardeşlerime Allah'tan rahmet diliyorum. İsrail'in işlediği soykırım nedeniyle olağanüstü zirveler düzenledik. Terörden beslenen bu çarpık zihniyetin güvenlik için risk teşkil ettiğini ortaya koyduk. Seçilmiş siyasetçilere ve devlet adamlarına suikastler düzenledi. Son saldırı İsrail'in haydutluğunu farklı bir boyuta taşımıştır. Bugünkü zirveyi o nedenle çok anlamlı buluyorum. Bugün alacağımız kararların dünya kamuoyuna yazılı olarak ilan edilmesini niyet ediyorum. "









"Dost ve kardeş müttefik ülkemiz Katar'ın her daim yanında olduğumuzu vurguluyorum. Netanyahu hükümetinin esas amacının bir yandan Filistin'deki katliamı sürdürürken bölgeyi istikrarsızlığa sürüklemek olduğu şüphe götürmez bir gerçektir. Karşımızda bi terör zihniyeti var. Bu zihniyet işlediği suçların cezasız kalmasıyla ayakta kalabilmektedir. Soykırımcı İsrail durdurulmalı."





"İslam alemi İsrail'in emellerini boşa çıkaracak imkana sahiptir. Bazı ülkelerin Filistin'i tanıma niyetlerini açıklamaları olumlu bir adımdır. Bu adımlar İsrail'e yönelik somut yaptırımlarla desteklenmediği takdirde netice vermekte zorlanacaktır. İsrailli yetkililerin adalet önünde hesap vermeleri için uluslararası hukuk mekanizmaları kullanılmalıdır. "









"Artık bazı alanlarda kendi kendine yeter seviyeye ulaşmamız şarttır. Gelecek 10 yılları kazanmak için bu alanlarla işbirliğimizi yoğunlaştırmamız gerektiğini düşünüyorum. İsrail'in ekonomik olarak da sıkıştırılması gerektiğini düşünüyorum. Biz 1,5 senedir İsrail ile tüm ticari ilişkileri durdurduk."





"Teşkilat bünyesinde yapılabilecekler olduğuna inanıyorum. Bizler Filistin devleti vücut bulana kadar devam edeceğiz. Bu kutlu davada ne soykırım ne de bölünmüşlüğü kabul edebiliriz. Toplantının düzenlenmesine katkıda bulunan herkese teşekkür ediyorum."









DÜNYANIN GÖZÜ KATAR'DA





İsrail'in 9 Eylül'de Katar'daki Hamas müzakere heyetini hedef alan saldırısının ardından olağanüstü toplanan İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT)-Arap Birliği Ortak Olağanüstü Zirvesi Katar'ın başkenti Doha'da başladı.





Zirveye, Başkan Erdoğan'ın yanı sıra İİT ile Arap Birliği üyesi ülkelerin devlet ve hükümet başkanları katıldı.





Katılımcı devlet ve hükümet başkanları çekilen aile fotoğrafının ardından, zirvenin yapılacağı salona geçti.





İsrail'in 9 Eylül'de Katar'daki Hamas müzakere heyetini hedef alan saldırısının ele alınacağı zirvede, İsrail'in Gazze ve Batı Şeria'da devam eden soykırım faaliyetleri, işgal ve ilhak operasyonları ele alınacak.







