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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Engelliler Günü paylaşımı: Çalışmalarımız aralıksız devam edecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Zorluklara rağmen hayata tutunan engellilere yönelik farkındalığın artması temennisinde bulunan Erdoğan, ''Engelli kardeşlerimizin sosyal hayatımızdaki yerini daha da güçlendirmek için çalışmalarımız aralıksız devam edecek'' ifadelerini kullandı.

Muhammet Emre Kömürcü
Muhammet Emre Kömürcü
21:35 - 3/12/2023 Pazar
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Şampiyonası'nda, Portekiz’i finalde yenerek şampiyon olan Down Sendromlu Futsal Milli Takımı oyuncuları ile bir araya gelerek tebrik etmişti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Şampiyonası'nda, Portekiz’i finalde yenerek şampiyon olan Down Sendromlu Futsal Milli Takımı oyuncuları ile bir araya gelerek tebrik etmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya platformu X üzerinden 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında paylaşım yaptı.

Erdoğan, yaşadıkları zorluklara rağmen kararlılıkla hayata tutunan engellilere yönelik farkındalığın artması temennisinde bulundu. Erdoğan, engellilerin sosyal hayattaki yerini daha da güçlendirmek amacıyla çalışmalara aralıksız devam edileceğini vurguladı.


Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

''3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nün, zorluklara rağmen azim ve kararlılıkla hayata tutunan engellilere yönelik farkındalığın artmasına vesile olmasını diliyorum.

Engelli kardeşlerimizin sosyal hayatımızdaki yerini daha da güçlendirmek için çalışmalarımız aralıksız devam edecek.''


#Recep Tayyip Erdoğan
#Dünya Engelliler Günü
#sosyal hayat
32 dakika önce
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