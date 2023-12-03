Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Engelliler Günü paylaşımı: Çalışmalarımız aralıksız devam edecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya platformu X üzerinden 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında paylaşım yaptı.
Erdoğan, yaşadıkları zorluklara rağmen kararlılıkla hayata tutunan engellilere yönelik farkındalığın artması temennisinde bulundu. Erdoğan, engellilerin sosyal hayattaki yerini daha da güçlendirmek amacıyla çalışmalara aralıksız devam edileceğini vurguladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
''3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nün, zorluklara rağmen azim ve kararlılıkla hayata tutunan engellilere yönelik farkındalığın artmasına vesile olmasını diliyorum.
Engelli kardeşlerimizin sosyal hayatımızdaki yerini daha da güçlendirmek için çalışmalarımız aralıksız devam edecek.''