|
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'fırsatçılara' net mesaj: Tamahkarlık yaparak milletin aşına göz dikenleri takip ediyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'ndeki iftar programında açıklamalarda bulundu. Konuşmasında ekonomiye değinerek hedeflere doğru emin adımlarla ilerlendiğini söyledi. Yılın ikinci yarısında enflasyonda hızlı bir düşüş gerçekleşeceğini de söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, fırsatçılara göz açtırılmayacağını belirterek, "Tamahkarlık yaparak milletin aşına göz dikenleri takip ediyoruz." dedi.

Semih Bozkuş
20:25 - 23/03/2024 Cumartesi
Güncelleme: 21:38 - 23/03/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'ndeki "Her Anında Hep Yanında İstanbul İftar Buluşması"nda konuştu.

Konuşmasının başında Filistinlilere yönelik soykırım saldırılarını sürdüren terör devleti İsrail'e tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ve birkaç ülke dışında İsrail'e ve Batılı destekçilerine karşı sesini yükselten aktörün neredeyse olmadığını söyleyerek, "Bunların ve arkasında hangi lobilerin olduğunun farkındayız. Bugüne kadar bu lobilere boyun eğmedik, bundan sonra da eğmeyeceğiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca İsrail'den özür dileyen değil özür dileten Türkiye'nin kimi çevreleri rahatsız ettiğini kaydetti.

Ekonomiye ilişkin de açıklamalarda bulunan Erdoğan, yılın ikinci yarısında enflasyonda hızlı bir düşüş gerçekleşeceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

İsrail'e özür dileten Türkiye gerçeği kimi çevreleri rahatsız ediyor.

Ülkemiz kalkınma yolculuğunda önemli bir avantaj elde etti. Son 21 yıldır bu avantajı her alanda görüyoruz.

Zaman zaman kasislerle karşılaşsak da hedeflere doğru emin adımlarla ilerliyoruz.

Çevremizde yaşanan onca olaya, savaş rağmen hamdolsun rotamızdan sapmadık.

"Fırsatçılara göz açtırmayacağız"

Bizim için oldukça zor geçen 2023 yılına dair açıklanan her veri doğru yolda olduğumuzu gösterdi.

Yılın ikinci yarısında enflasyonda hızlı bir düşüşe şahit olacağız.

Fırsatçılara göz açtırmayacağız.

Tamahkarlık yaparak milletin aşına göz dikenleri takip ediyoruz.

Hiçbir karşılığı olmayan afaki vaatlerin havada uçuştuğu dönemde seçim ekonomisi uygulamadık.

Biz sadece günü kurtarmanın değil Türkiye ve Türkiye ekonomisi için en doğru ve hayırlı olanı yapmanın peşindeyiz.

"Biz İstanbul'a aşığız"

Şu andaki mevcut başkan temelsiz temel atma töreni düzenledi. Çünkü bunlar bu işten anlamaz. 'Ya geldin gidiyorsun acaba kaç tane metro yaptın? Kaç tane İstanbul'a hizmetkar olacak adım attın. Hiçbir şey yok.

Bunların geçmişinden bugüne attıkları bu tür adımlar yok. Hiçbir zaman da olmayacak.

Çünkü bunlarda böyle bir aşk yok, heyecan yok, coşku yok. Bizde ise yatırım, istihdam, üretim, cari fazla yolu ile ülkeyi kazandırmak var. Biz aşığız aşık. Nereye? İstanbul'a.

Ayrıntılar Geliyor...

#Recep Tayyip Erdoğan
#İftar Programı
#Haliç Kongre Merkezi
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Hastanelere temizlik personel alımı başladı: KPSS şartsız 81 ilde personel alımı başvuru şartları ve tarihleri...