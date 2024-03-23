Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'fırsatçılara' net mesaj: Tamahkarlık yaparak milletin aşına göz dikenleri takip ediyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'ndeki "Her Anında Hep Yanında İstanbul İftar Buluşması"nda konuştu.

Konuşmasının başında Filistinlilere yönelik soykırım saldırılarını sürdüren terör devleti İsrail'e tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ve birkaç ülke dışında İsrail'e ve Batılı destekçilerine karşı sesini yükselten aktörün neredeyse olmadığını söyleyerek, "Bunların ve arkasında hangi lobilerin olduğunun farkındayız. Bugüne kadar bu lobilere boyun eğmedik, bundan sonra da eğmeyeceğiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca İsrail'den özür dileyen değil özür dileten Türkiye'nin kimi çevreleri rahatsız ettiğini kaydetti.

Ekonomiye ilişkin de açıklamalarda bulunan Erdoğan, yılın ikinci yarısında enflasyonda hızlı bir düşüş gerçekleşeceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

İsrail'e özür dileten Türkiye gerçeği kimi çevreleri rahatsız ediyor.

Ülkemiz kalkınma yolculuğunda önemli bir avantaj elde etti. Son 21 yıldır bu avantajı her alanda görüyoruz.

Zaman zaman kasislerle karşılaşsak da hedeflere doğru emin adımlarla ilerliyoruz.

Çevremizde yaşanan onca olaya, savaş rağmen hamdolsun rotamızdan sapmadık.

"Fırsatçılara göz açtırmayacağız"

Bizim için oldukça zor geçen 2023 yılına dair açıklanan her veri doğru yolda olduğumuzu gösterdi.

Yılın ikinci yarısında enflasyonda hızlı bir düşüşe şahit olacağız.

Fırsatçılara göz açtırmayacağız.

Tamahkarlık yaparak milletin aşına göz dikenleri takip ediyoruz.

Hiçbir karşılığı olmayan afaki vaatlerin havada uçuştuğu dönemde seçim ekonomisi uygulamadık.

Biz sadece günü kurtarmanın değil Türkiye ve Türkiye ekonomisi için en doğru ve hayırlı olanı yapmanın peşindeyiz.

"Biz İstanbul'a aşığız"

Şu andaki mevcut başkan temelsiz temel atma töreni düzenledi. Çünkü bunlar bu işten anlamaz. 'Ya geldin gidiyorsun acaba kaç tane metro yaptın? Kaç tane İstanbul'a hizmetkar olacak adım attın. Hiçbir şey yok.

Bunların geçmişinden bugüne attıkları bu tür adımlar yok. Hiçbir zaman da olmayacak.

Çünkü bunlarda böyle bir aşk yok, heyecan yok, coşku yok. Bizde ise yatırım, istihdam, üretim, cari fazla yolu ile ülkeyi kazandırmak var. Biz aşığız aşık. Nereye? İstanbul'a.