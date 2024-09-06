Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan işgalci İsrail'in katlettiği Ayşenur için taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, işgalci İsrail askerleri tarafından katledilen Türk asıllı Amerikan vatandaşı Ayşenur Ezgi Eygi için taziye mesajında bulundu.
X hesabından paylaşımda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, terör devleti İsrail'in barbarca saldırısını kınayarak Eygi’ye Allah’tan rahmet niyaz etti.
"İsrail hukuk önünde hesap verecek"
"İsrail’in Batı Şeria’daki işgal karşıtı sivil bir protestoya karşı yaptığı barbarca müdahaleyi lanetliyor, saldırıda hayatını kaybeden vatandaşımız Ayşenur Ezgi Eygi’ye Allah’tan rahmet niyaz ediyorum.
Türkiye olarak, İsrail’in neredeyse 1 yıldır devam eden, çoluk çocuk, genç yaşlı demeden 41 bin insanı katlettiği bu işgal ve soykırım politikasının son bulması ve işlediği insanlığa karşı suçların hesabını hukuk önünde vermesi için her platformda çaba göstermeye devam edeceğiz."