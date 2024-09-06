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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan işgalci İsrail'in katlettiği Ayşenur için taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, işgalci İsrail askerlerinin Batı Şeria'da katlettiği Türk asıllı Amerikalı aktivist Ayşenur Ezgi Eygi için taziye mesajında bulunarak, "İsrail'in hukuk önünde hesap vermesi için çaba göstermeye devam edeceğiz." dedi. Saldırı lanetleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eygi’ye Allah’tan rahmet niyaz etti.

Semih Bozkuş
19:02 - 6/09/2024 Cuma
Güncelleme: 19:28 - 6/09/2024 Cuma
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayşenur Ezgi Eygi'ye Allah'tan rahmet dileyerek İsrail'in hukuk önünde hesap vereceğini belirtti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayşenur Ezgi Eygi'ye Allah'tan rahmet dileyerek İsrail'in hukuk önünde hesap vereceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, işgalci İsrail askerleri tarafından katledilen Türk asıllı Amerikan vatandaşı Ayşenur Ezgi Eygi için taziye mesajında bulundu.

X hesabından paylaşımda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, terör devleti İsrail'in barbarca saldırısını kınayarak Eygi’ye Allah’tan rahmet niyaz etti.

Siyonist katillerin 7 Ekim'den bu yana sürdürdüğü katliamları hatırlatan Erdoğan, "
Türkiye olarak İsrail'in işgal ve soykırım politikasının son bulması ve işlediği insanlığa karşı suçların hesabını hukuk önünde vermesi için her platformda çaba göstermeye devam edeceğiz.
" ifadelerini kullandı.

"İsrail hukuk önünde hesap verecek"

Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"İsrail’in Batı Şeria’daki işgal karşıtı sivil bir protestoya karşı yaptığı barbarca müdahaleyi lanetliyor, saldırıda hayatını kaybeden vatandaşımız Ayşenur Ezgi Eygi’ye Allah’tan rahmet niyaz ediyorum.

Türkiye olarak, İsrail’in neredeyse 1 yıldır devam eden, çoluk çocuk, genç yaşlı demeden 41 bin insanı katlettiği bu işgal ve soykırım politikasının son bulması ve işlediği insanlığa karşı suçların hesabını hukuk önünde vermesi için her platformda çaba göstermeye devam edeceğiz."



Türk asıllı Amerikalı aktivist Ayşenur'un işgalci İsrail askerlerince öldürülmesi sonrası ABD'den açıklama: Daha fazla bilgi topluyoruz

Türk asıllı Amerikalı aktivist Ayşenur Ezgi Eygi, terör devleti İsrail askerlerince Batı Şeria'da katledildi. Eygi'nin öldürülmesi sonrası Türkiye, katillere en sert tepkiyi gösterirken, konuya ilişkin bir açıklama da ABD'den geldi. ABD Dışişleri Bakanlığı, Eygi'nin trajik ölümünün farkında olduklarını ifade ederek, "İvedi şekilde daha fazla bilgi topluyoruz." açıklamasını yaptı. Öte yandan ABD'deki en büyük Müslüman toplum kuruluşu Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi de (CAIR) Eygi'nin öldürülmesini şiddetle kınayarak, "Biden yönetimi, bir Amerikalı vatandaşın bu küstahça cinayetini kınamalı, sorumlu İsraillileri yargılamalı ve Netanyahu'nun ırkçı, katil hükümetine askeri yardım göndermeyi bırakmalıdır.” çağrısında bulundu.

Siyonist İsrail Batı Şeria'da Türk asıllı Amerikalı aktivisti katletti: Dışişleri'nden sert tepki

Gazze'de 11 aydır soykırım yapan Siyonist İsrail Batı Şeria'da da saldırılarını hızlandırdı. İşgalci güçler Nablus şehrindeki saldırılarında Türk asıllı Amerikalı aktivist Ayşenur Ezgi Eygi'yi öldürdü. Görgü tanıklarının ifadelerine göre, İsrail güçleri Beyta beldesinde gerçekleştirilen gösteriye gerçek mermiyle saldırdı. Filistin resmi ajansı WAFAnın haberine göre, Eygi'nin başına isabet eden kurşun sonrası hastaneye sevk edildiği belirtilirken, Nablus'taki Rafidiye Devlet Hastanesi Müdürü Fuad Nafia, tüm müdahalelere rağmen Eygi'nin hayatını kurtaramadığını açıkladı. Konuyla ilgili Dışişleri Bakanlığı'ndan "Netanyahu Hükümeti tarafından işlenen bu cinayeti lanetliyoruz" açıklaması yapıldı.


#Ayşenur Ezgi Eygi
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