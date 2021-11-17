Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Karamollaoğlu'na tepki: İade-i ziyaret sakıt oldu

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan ve yaklaşık 4,5 saat süren AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu’nda (MKYK), geçtiğimiz günlerde gerçekleşen Erdoğan ile Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu görüşmesi de gündeme geldi. Karamollaoğlu’nun görüşmeye ilişkin açıklamalarına değinen Erdoğan’ın, “Temel Bey’in yaptığı açıklamalar maalesef gerçeği yansıtmıyor” dediği belirtildi.
İADE-İ ZİYARET SAKIT OLDU
Karamollaoğlu’nun bir tek yüzde 50+1’e ilişkin açıklamasının doğru olduğunu, onun dışındaki konuşmaların geçmediğini aktaran Erdoğan’ın, “Dediği tek doğru orasıydı. Bunun dışındaki açıklamalarından maalesef çok üzgünüm. Biz bu görüşmede yalnızdık, bir tek Temel Bey ve ben vardık. İade-i ziyaret düşünüyordum, bu sakıt (düşmüş) oldu” ifadelerini kullandığı öğrenildi.