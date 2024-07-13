Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kuzey Irak'a yeni operasyon sinyali: Çok yakında kilidi kapatıyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'de düzenlenen NATO’nun 75. kuruluş yıl dönümü törenleri dönüşü uçakta gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Suriye ile ilişkiler ve Esed ile görüşme konusunda açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dışişleri Bakanım şu anda muhataplarıyla görüşmek suretiyle işin bütün yol haritasını belirleyecekler. Şu ana kadar bu süreç olumlu istikamette gelişti. Suriye’de inşa edilecek hakkaniyetli bir barış, en çok bize fayda sağlayacak. Temenni ediyorum ki yakın bir zamanda somut adımları da atarız" diye konuştu. Terörle mücadeleye ilişkin de mesajlar veren Erdoğan, "Irak ziyaretimizden sonra Irak yönetiminde ilk defa PKK ile mücadele konusunda sahada çok somut adımlar atıldığını gördük. Erbil yönetiminin iş birliği memnuniyet verici. Irak’ta Süleymaniye yönetimi ile Erbil yönetimi arasındaki gerilim de devam ediyor. Süleymaniye yönetimi PKK ile aralarına mesafe koymadıkça bizim Süleymaniye'ye karşı tavrımızda bir değişiklik olmayacak. Hava sahasına yönelik ambargo devam edecek" dedi.