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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kuzey Irak'a yeni operasyon sinyali: Çok yakında kilidi kapatıyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da düzenlenen Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Mezuniyet Töreni'nde konuştu. Erdoğan "Kahraman güvenlik kuvvetlerimiz sayesinde çok önemli başarılara imza ettik. Irak Suriye sahasında örgüt iyice kapana sıkışmış durumda. Pençe Kilit harekat bölgesinde çok yakında kilidi kapatıyoruz." dedi. FETÖ ile mücadeleye de değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan '15 Temmuz sonrası kritik adımlar attık. Gardımızı indirmeden FETÖ'ye karşı mücadelemizi sürdüreceğiz' ifadelerini kullandı. Erdoğan İsrail'in Gazze'deki soykırımına da tepki göstererek "7 Ekim'den beri Gazze'de yaşananlar savaş değildir. Gazze'de şahit olduğumuz, düpedüz soykırımdır." açıklamasında bulundu.

Lokman Özdemir
16:06 - 13/07/2024 Cumartesi
Güncelleme: 17:01 - 13/07/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi Yerleşkesi'nde Kurmay Subay Mezuniyet Töreni'nde konuştu.


İşte Erdoğan'ın açıklamaları;

Bugün 54’ü dost ülkelerden gelmek üzere toplam 181 subayımızın mezuniyet sevincine ortak oluyoruz. Sizlere güveniyoruz. Misafir subaylarımıza da kendi ülkelerinde başarılar diliyoruz. Türkiye’nin diğer eğitim kurumlarında mezun olan öğrenciler gibi gönül bağlarımızı koruyacağız. Türkiye en eski kurmaylık sisteminin temelini atmış ülkedir. Bu güzide çatı altında aldığınız eğitimin sizlere rehberlik edeceğine inanıyorum.



Türkiye kurmaylıkta üstün nitelikli eğitim vermektedir. Subaylarımız en donanımlı en iyi şekilde yetişiyor. Türkiye dünyanın en köklü ordularından birine sahip. Tüm subaylarımızı gönülden tebrik ediyorum. Hocalarımızı da tebrik ediyorum.


15 Temmuz hain darbe girişimi sonrasında kurduğumuz Milli Savunma Üniversitemiz, kuruluş misyonunu büyük bir başarıyla yerine getiriyor. Türkiye dünyanın en köklü ordularından birine sahip. Üniversitemizin Türkiye’nin askeri stratejik vizyonun gerçekleştirildiği yer olması takdire şayandır. Büyük stratejiler olmadan taktiksel uygulamalar netice vermez.



Yolumuz da yönümüz de ileriye dönüktür. Askeri sistemimizin aynı kalması tahayyül edilemez. Hiçbir alanda geriye gidişe müsaade etmeyeceğiz. Her zaman daha mükemmelini hedefleyeceğiz.


Dünya değişirken Türkiye'nin karşılaştğı tehditler değişirken askeri eğitim sistemimizin aynı kalması hatta geriye gitmesi kabul edilemez. Hiçbir alanda geriye gidişe Allah'ın izniyle müsaade etmeyeceğiz.


Yakın gelecekte Rusya-Ukrayna savaşını bitirecek güçlü bir irade görünmüyor. Savaş tüccarları dışında kimseye faydası olmayan bu savaş bitmeli.



"Gazze'de şahit olduğumuz düpedüz soykırımdır"


7 Ekim'den beri Gazze'de yaşanan savaş değildir, meşru müdafaa değildir. Gazze'de şahit olduğumuz düpedüz soykırımdır.


Savaş tüccarları dışında kimseye faydası olmayan kanı durdurmak için çalışıyoruz. İsrail’in hedef aldığı saldırılar nedeniyle Gazze’nin 4’te 3’ü enkaz yığınına dönüştü. Gazze’de yaşananlar savaş değildir. Gazze’de şahit olduğumuz soykırımdır. Alınlarında asla temizlenmeyecek. Zulme tepkimizi en sert şekilde gösterirken kalıcı barış için de çaba sarf ediyoruz. Çabamız Gazze halkının rahat nefes almasıdır. NATO zirvesinde çok net şekilde ifade ettik.


"Kilidi yakında kapatıyoruz"


Kahraman güvenlik kuvvetlerimiz sayesinde çok önemli başarılara imza ettik. Hudutlarımız içinde bölücü örgüt artık eylem yapamaz hale geldi. Irak Suriye sahasında örgüt iyice kapana sıkışmış durumda. Pençe Kilit harekat bölgesinde çok yakında kilidi kapatıyoruz.


"Sinsi planı yırtıp atacağız"


Ülkemizdeki bazı şehirlerde yaşananlar ile Suriye'nin kuzeyindeki provokasyonları bağımsız görmüyoruz. Vandallar üzerinde verilmek istenen mesaj bellidir. Biz buna alışmadık, alışmayacağız. Bu sinsi planı yırtıp atacağız. Böl-parçala-yönetle coğrafyanın iliğini sömürenlere müsaade etmeyeceğiz.


'FETÖ’nün gizlice sızdığı kurumlarımızı arındırdık"


Başta güvenlik birimlerimiz olmak üzere FETÖ'nün 40 yıldır gizlice sızdığı kurumlarımızı büyük ölçüde örgüt mensuplarından arındırdık. 10 bin 468’i ordumuzdan atıldı. Kurmay subaylarda durum çok daha vahimdi.


Yeni eğitim siteminde eğitim tabana yayıldı. 2018’den bu güne 3123 subay kurmaylık eğitimi aldı. Asla rehavete kapılmadan FETÖ’ye mücadelemizi sürdüreceğiz. Azami hassasiyet gösteriyoruz. Kahraman ordumuzu vesayetçi heveslere müsaade etmeyiz. Türkiye’nin bahtının açık olduğunu görüyoruz. Milletçe birlik beraberliğimize sahip çıkalım.



Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı: Suriye'de barış en çok bize fayda sağlayacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'de düzenlenen NATO’nun 75. kuruluş yıl dönümü törenleri dönüşü uçakta gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Suriye ile ilişkiler ve Esed ile görüşme konusunda açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dışişleri Bakanım şu anda muhataplarıyla görüşmek suretiyle işin bütün yol haritasını belirleyecekler. Şu ana kadar bu süreç olumlu istikamette gelişti. Suriye’de inşa edilecek hakkaniyetli bir barış, en çok bize fayda sağlayacak. Temenni ediyorum ki yakın bir zamanda somut adımları da atarız" diye konuştu. Terörle mücadeleye ilişkin de mesajlar veren Erdoğan, "Irak ziyaretimizden sonra Irak yönetiminde ilk defa PKK ile mücadele konusunda sahada çok somut adımlar atıldığını gördük. Erbil yönetiminin iş birliği memnuniyet verici. Irak’ta Süleymaniye yönetimi ile Erbil yönetimi arasındaki gerilim de devam ediyor. Süleymaniye yönetimi PKK ile aralarına mesafe koymadıkça bizim Süleymaniye'ye karşı tavrımızda bir değişiklik olmayacak. Hava sahasına yönelik ambargo devam edecek" dedi.


#Recep Tayyip Erdoğan
#Ankara
#Milli Savunma
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