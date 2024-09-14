Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'manevi işgal' vurgusu: Millet olarak iki asırdır çok ince düşünülmüş bir kuşatmayla karşı karşıyayız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Grand Cevahir Kongre Merkezi'nde düzenlenen Mevlid-i Nebi Haftası Açılış Programı'nda konuştu.

Konuşmasında Hz. Peygamber Efendimiz'in Kur'an-ı yaşadığını, O'nu hayatının her anına ete kemiğe büründürdüğünü ifade eden Erdoğan, "Dünya hayatında kendimize örnek aldığımız, izinden gittiğimiz tek insan Resulullah Efendimizdir. O, insanların en hayırlısı, en takvalısı, en şefkatlisi ve merhametlisiydi. Peygamber Efendimiz, kendi şahsiyetini Kur'an ile inşa ederken aynı zamanda ümmetinin de şahsiyetini şekillendirmiştir." dedi.









"Hala birileri manevi işgal projesine taşeronluk yapıyor"

Millet olarak iki asırdır çok yönlü, çok ince düşünülmüş bir kuşatmayla karşı karşıya olunduğunu da ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, söz konusu yıkım projesinin kimi zaman minarelerden "Allahuekber" nidalarının susturularak yapıldığını; kimi zaman medya, kimi zaman da kimi zaman da kaleminden nefret akan sözde aydınların kullanıldığını aktararak, "Eskisi kadar olmasa da hala birilerinin bu manevi işgal projesine taşeronluk yaptığını görmekteyiz. Aralarında FETÖ'cü ve bölücülerin de olduğu malum mahfiller bunu son derece planlı ve sinsice yapıyor. Biz bunlardan ülkeye kötülük dışında, nifak ve husumet dışında zaten bir şey beklemiyoruz." ifadelerini kullandı.

"Seccadelerini gözyaşlarıyla ıslatan Mümin yürekleri canıgönülden tebrik ediyorum"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanlığınca Grand Cevahir Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Mevlid-i Nebi Haftası Açılış Programı"nda yaptığı konuşmada gönül coğrafyasındaki tüm kardeşlerine selam gönderdiğini, Filistin'in yiğit evlatlarına, Gazze'nin mazlum ve mahzun evlatlarına ülkesi ve milleti adına en derin sevgilerini ilettiğini ifade etti.

Afrika'dan Asya'ya, dünyanın dört bir ucunda bu gecenin manevi ikliminde ellerini semaya açan, seccadelerini gözyaşlarıyla ıslatan Mümin yürekleri canıgönülden tebrik eden Erdoğan, "Böylesine anlamlı bir akşamda kalplerimizi buluşturan, ruhlarımızı ve dualarımızı bir araya getiren Rabbime sonsuz hamdediyorum. Allah'ın selamı Muhammed Mustafa Efendimizin, onun ehlibeytinin, raşit halifelerinin, tüm sahabe-i kiramın üzerine olsun. Sahip oldukları ilimle, hikmetle, irfanla, İslam'a ve Müslümanlara hizmet eden, İslam'ın çağlar üstü mesajlarını gönüllere nakış nakış işleyen alimlerimize, din büyüklerimize de Rabbimden rahmet niyaz ediyorum." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilayi kelimatullah yolunda vatanı ve milleti için fedai can eyleyen tüm şehitlerin aziz ruhlarını rahmetle ve tazimle yad edip, vatanın ve ay yıldızlı al bayrağın bekası için bedel ödeyen gazilere şükranlarını sundu.

Mehmet Akif Ersoy'un Veladet-i Nebi'yi anlattığı şiirinden mısraları aktardı

Hz. Muhammed'in dünyaya teşriflerinin bir seneidevriyesine daha ulaşmanın bahtiyarlığını yaşadıklarına dikkati çeken Erdoğan, merhum Mehmet Akif Ersoy'un Veladet-i Nebi'yi anlattığı şiirinden mısraları aktardı.

Erdoğan, "14 asır önce, ayın 14'ü gibi parlayan Peygamber Efendimizi bugün bir kez daha büyük bir ihtiramla, hürmetle yad ediyoruz. İnşallah bu gece, salimen vasıl olacağımız taptaze bir şuur ve heyecanla ihya edeceğimiz Leyle-i Mevlid'in Müslümanların yanı sıra tüm insanlık için hayırlar getirmesini temenni ediyoruz. Bu güzel gecenin başta Gazze'deki mazlumlar olmak üzere yeryüzünün farklı köşelerinde ölümle, açlıkla, zulümle ve zalimle boğuşan tüm mazlumların kurtuluşuna vesile olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

"Peygamberimiz ve Şahsiyet İnşası"

Diyanet İşleri Başkanlığının Mevlid-i Nebi Haftası'nı her sene farklı bir başlık altında idrak ettiğini aktaran Erdoğan, bu yılki programların temasının "Peygamberimiz ve Şahsiyet İnşası" olarak belirlendiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hafta boyunca yurt içinde ve yurt dışında icra edilecek programlarla hep birlikte bu müstesna günlerin feyzinden istifade etmeye çalışacağız. Burada öncelikle şu hususun altını çizmek istiyorum: Hz. Peygamber Efendimiz Aleyhissalatü Vesselam, veladetinden vefatına kadar her anıyla yaşantısıyla, sözleriyle, mücadelesiyle bizler için en güzel örnektir." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Bu güzel gecenin başta Gazze'deki mazlumlar olmak üzere tüm mazlumların kurtuluşuna vesile olmasını diliyorum.

Hz. Peygamber Efendimiz bizler için en güzel örnektir.

Peygamberimiz vahye aracılık etmekle kalmamış, Kur'an-ı yaşamış, O'nu hayatının her anına ete kemiğe büründürmüştür.

Dünya hayatında kendimize örnek aldığımız, izinden gittiğimiz tek insan Resulullah Efendimizdir.

O, insanların en hayırlısı, en takvalısı, en şefkatlisi ve merhametlisiydi.

Bununla birlikte Efendimiz cihat meydanlarının muzaffer komutanıydı.

Peygamber Efendimiz, kendi şahsiyetini Kur'an ile inşa ederken aynı zamanda ümmetinin de şahsiyetini şekillendirmiştir.

Güçlü şahsiyetler sağlam bir toplumun teminatıdır.

Ama tek tek kişiler bozulursa aile bozulur; aile yozlaşırsa toplum çürür; toplum çürürse devlet çürür, millet çürür bütün insanlık zeval görür.

Millet olarak iki asırdır çok yönlü, çok ince düşünülmüş bir kuşatmayla karşı karşıyayız.

Milletimizin kadim medeniyetle bağını zayıflatmak isteyenler yıllardır aynı noktaya hançer vuruyor.

Minarelerimizden "Allahuekber" nidalarını susturarak yaptılar.

Bir dönem insanlara yobaz, takunyalı, başörtülü diye tahkir ederek kendi öz yurdunda paryalaştırarak yaptılar.

Bir dönem başörtülü kızları üniversite kapılarında ağlatarak yaptılar.

Bu yıkım projesinde kimi zaten medya kullanıldı. Kimi zaman sinema, tiyatro kullanıldı.

Kimi zaman kaleminden nefret akan sözde aydınlar kullanıldı.

Kimi zaman ihanet şebekeleri kullanıldı.

Maalesef kimi zaman da siyaset kurumu, siyasetçiler kullanıldı.

Eskisi kadar olmasa da hala birilerinin bu manevi işgal projesine taşeronluk yaptığını görmekteyiz.

Aralarında FETÖ'cü ve bölücülerin de olduğu malum mahfiller bunu son derece planlı ve sinsice yapıyor. Biz bunlardan ülkeye kötülük dışında, nifak ve husumet dışında zaten bir şey beklemiyoruz.

Narin Güran cinayeti

Kimileri 8 yaşında hayattan koparılmış bir çocuğun cenazesi üzerinden siyaset yapacak kadar insanlıktan çıkabiliyor.

Bu iki yüzlülüktür.

İnsan fıtratından kopartan LGBT vari sapkınlıklar daha önce olmadığı kadar teşvik ediliyor.

Siz hocalarımızdan daha fazla çaba ve gayret bekliyoruz.

Sizler tavrınızla, sözünüz ve davranışlarınızla örnek olursanız gençlerimiz ve milletimizle aranızı hiçbir kirli kampanya bozamaz.

İman kalesinin muhafızları sizlersiniz.















