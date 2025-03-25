Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Muhsin Yazıcıoğlu için anma mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Vatanına ve milletine büyük bir aşkla bağlı olan; yiğitliği, mücadelesi, samimiyeti ve örnek şahsiyetiyle gönüllerde taht kuran merhum Muhsin Yazıcıoğlu kardeşimi şehadetinin 16'ncı yıl dönümünde rahmetle, hasretle yad ediyorum" ifadesini kullandı.

Vatanına ve milletine büyük bir aşkla bağlı olan; yiğitliği, mücadelesi, samimiyeti ve örnek şahsiyetiyle gönüllerde taht kuran merhum Muhsin Yazıcıoğlu kardeşimi şehadetinin 16’ncı yıl dönümünde rahmetle, hasretle yâd ediyorum. pic.twitter.com/36AAbnKZrQ

Erdoğan, paylaşımında, Yazıcıoğlu'nun, üzerinde 'Ölüm inançsız insanlar için korkunç bir sondur ama inananlar için ne kadar zevkli bir başlangıçtır' yazan fotoğrafını da yer verdi.