Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Muhsin Yazıcıoğlu için anma mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Muhsin Yazıcıoğlu için anma mesajı

15:2725/03/2025, Salı
G: 25/03/2025, Salı
DHA
Sonraki haber

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyük Birlik Partisi merhum Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nu ölümünün 16'ncı yıl dönümünde andı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Vatanına ve milletine büyük bir aşkla bağlı olan; yiğitliği, mücadelesi, samimiyeti ve örnek şahsiyetiyle gönüllerde taht kuran merhum Muhsin Yazıcıoğlu kardeşimi şehadetinin 16'ncı yıl dönümünde rahmetle, hasretle yad ediyorum" ifadesini kullandı.




Erdoğan, paylaşımında, Yazıcıoğlu'nun, üzerinde 'Ölüm inançsız insanlar için korkunç bir sondur ama inananlar için ne kadar zevkli bir başlangıçtır' yazan fotoğrafını da yer verdi.



#Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
#Muhsin Yazıcıoğlu
#Anma

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Anadolu Üniversitesi AÖF vize sınavları ne zaman yapılacak? 2025 AÖF bahar dönemi ara sınav tarihleri