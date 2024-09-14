Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar: İsrail'den Ayşenur'un hesabını soracağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Denis Becirovic ile ortak basın toplantısı düzenledi.









Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları şu şekilde;

Türkiye-Bosna Hersek ilişkilerini ayrıntılı şekilde ele aldık. Türkiye olarak Bosna Hersek'in her daim yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz. Bölgenin barış ve istikrarına katkı sağlıyoruz.





Bosna Hersek'te 6 Ekim'de düzenlenecek seçimlerin huzur içinde düzenlenip hayırlara vesile olmasını diliyorum.





(Bosna Hersek) İkili ticaret hacminin bu senenin sonunda 1 milyar dolara ulaşacağını tahmin ediyoruz.





Bu yılın ilk 7 ayında Bosna Hersek'i ziyaret eden turistler arasında Türk turistler ilk sıralarda. Askeri ve güvenlik alanlarındaki iş birliği de gündemimizde yer aldı. Savunma Sanayi iş birliği güçlenecek.





"Ayşenur'un hesabını soracağız"

Soykırımın gelecek nesillere anlatılmasına yönelik gayretlerimizi sürdüreceğiz. Bosna'daki soykırımın bir benzerini bugün Gazze'de yaşıyoruz. 41 bini aşkın Gazzeli kardeşlerimizle birlikte İsrail, Ayşenur evladımızın hesabını da mutlaka verecektir. Srebrenitsa soykırımının failleri uluslararası mahkemelerde nasıl hüküm giydilerse Gazze'de yaşananların failleri de hesap verecektir.





Denis Becirovic'in açıklamalarından satır başları:

Erdoğan dünya çapında bir lider. İlişkilerimizin daha da güçlenmesini isterim. Bildiğiniz gibi iki ülke arasında ilk ticari anlaşma yapılmıştır.





İkili ticaret ilişkilerimizin daha da güçlenmesini dileriz. Ortak konuları konuşma fırsatını bulduk. Önümüzdeki yıl Srebrenitsa Katliamı'nın 30. yılı. Biz nefret politikası gütmeyeceğiz. Kimse böyle hadiseler görmesin diye çalışacağız. İki ülkenin dost ilişkileri önümüzdeki dönemde daha da güçleneceğini düşünüyorum. Erdoğan'a bir kez daha teşekkür etmek istiyorum.







