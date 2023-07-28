Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan savunma sanayide dünyaya net mesaj: Kızılelma ile çığır açacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TÜYAP Fuar Merkezi'nde, İDEF'23 16’ncı Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı Kapanış Törenine katıldı. İDEF'in son 30 yılda önemli bir markaya dönüştüğünü belirten Erdoğan, "Fuara katılan firmalara ve gerçekleştirilen etkinliklere destek veren kurum ve kuruluşlara teşekkür ediyorum. Salı günü başlayan ve 4 gün süren fuarımıza bu sene ilgi oldukça yüksek. Fuar tarihi açısından çok da uzun olmayan 30 yılda İDEF önemli bir markaya dönüşmüştür. Türk savunma sanayinin adeta görücüye çıktığı fuar süresince 200 sistemin tanıtımı yapıldı. İş bağlantıları açısından da fuarımız verimli geçti. 5 bin iş görüşmesi gerçekleştirildi. Bunların haricinde daha pek çok temasa fuarımız vesile oldu. İDEF'in başarı çıtasını yükseltmesinden memnuniyet duyuyorum. Buraya destek veren kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum.

5 bin iş görüşmesi gerçekleştirildi

Fuarımıza ilgi bu sene yüksek. 189 heyeti temsilen 741 heyet üyesi iştirak etti. Yüzde 15'i yabancı olmak üzere yüz binden fazla ziyaretçiyi ağırlayan İDEF sektöre yine damga vurdu. İDEF, sektörün kalbinin attığı küresel bir markaya dönüşmüştür. İDEF 23 iş bağlantıları açısından da verimli geçti. 5 bin iş görüşmesi gerçekleştirildi." dedi.

'Yalan tüccarlarına kulak asmayacağız'

İDEF'in başarısını Türkiye'nin gurur hanesine yazdıklarını söyleyen Erdoğan," Daha büyük hedeflere yelken açtık. Rekabet gücümüzü artıracağız. Kendi alanında çığır açan yeni ürünlerle tüm dünyanın huzuruna çıkacağız. 17. İDEF için çalışmalarımıza şimdiden başlayacağız. Yalan tüccarlarına asla kulak asmayacağız. Hedeflerimize odaklanarak bir sonraki İDEFi yeni bir sıçrama tahtası haline getireceğiz. Son 21 yılda başardıklarımıza bakarak böyle iddialı konuşuyoruz" diye konuştu.

Gizli açık ambargolara maruz bırakıldık

'Adeta bir akıncı ruhuyla işimizi en iyi şekilde yapacağız' diyen Erdoğan konuşmasını şöyle sürdürdü: "Son 21 yılda engellerle karşılaştık, gizli açık ambargolara maruz bırakıldık. Ahde vefasızlığın daniskasını yaşadık. Ama yolumuzdan asla dönmedik. Her zaman şu inançta olduk; korkaklar zafer anıtı dikemez. İman, irade varsa Allah'ın izniyle imkan da vardır. Bu anlayışla hareket ederek nice başarıya, nice savunma ürününe imza attık. Göreve başlarken savunma sanaayinde yüzde 80 oranında dışa bağımlı ülke devraldık. Gün oldu bir İHA'yı bile vermediler. Tabanca ya tabanca tabancayı vermediler. Biz şimdi canik tabancamızı veriyoruz. Savunma sanaayinde dışa bağımlılığı yüzde 20'lere düşürdük. İHA ve SİHA teknolojinde geldiğimiz konum zaten biliniyor. İnsansız hava uçağımız Kızılelma ile bu alanda çığır açacağız. Savunma sektörümüzün önünü her boyutuyla sonuna kadar açtık. 2002'de sadece 57 firma savunma sanayinde faaliyet gösteriyordu. Bu rakam bugün 2 bin 500. 2023'ün ilk yarısında savunma sanayinde ihracatımız 2 milyar doları aştı. Sene sonunda 6 milyar dolarlık ihracat hedefimiz var.

KAAN yıl sonunda göklerde

TCG Anadolu'nun bir üst segmentini yapacağız. Şimdiden sipariş almaya başladık. Savunma sanayinde tam bağımsız olana kadar çalışmayı sürdüreceğiz. Ülkemiz savunma sanayi işbirliklerinde de Türkiye modelini geliştirmiştir. Biz orta ve uzun vadeli ortaklıklar kurmanın derdindeyiz. Hangardan çıkardığımız Kaan yıl sonu havada olacak."







