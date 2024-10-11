Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sırbistan'da önemli açıklamalar: Savunmada diyaloğu artırmamız önemli

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Sırbistan İş Forumu'nda önemli açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları şu şekilde;

Ülkelerimiz arasındaki iş birliğinde tarihimizden ilham alarak geliştirme gayretindeyiz. Bölgemizdeki refah için Sırbistan ile çalışıyoruz. İş dünyamızın ufkunu sizlerle dünyanın her yerinde genişletmek için mesai harcıyoruz. Değerli dostumun liderliğinde Sırbistan ekonomide de ciddi reformları hayata geçiriyor. Yakından ve ilgi ile takip ediyoruz.





Ekonomik iş birliğimizi ikili ilişkilerin lokomotifi olarak görüyoruz. İki ülke olarak kısa sürede mesafe aldık. 2 milyar doları aştı ticaretimiz. Geçen senenin rakamını yakalamamız yükselen ivmenin göstergesi. Hedefimiz 5 milyar dolar. bunun için gayretlerimizi sürdürüyoruz. Türk şirketlerinin yatırımları her geçen gün artıyor. Firmalarımız 9600 kişiye istihdam sağlıyor. Müteahhitlerimiz 1 milyar doları aşan iş hacmini yakaladı. Halk Bankın faaliyetleri Sırbistan ekonomisine güvenin delilidir. İş insanlarımıza kapısını açık tutan cumhurbaşkanının büyük katkıları bulunuyor.





Bugün sayın cumhurbaşkanı ile iş dünyamıza nasıl daha fazla katkıda bulunacağımızı değerlendirdik. Geniş iş birliği imkanı olduğu konusunda mutabıkız. Daha fazla çalışacağız sağlık enerji ve iletişim teknolojisinde de önemli potansiyele sahibiz. Özellikle savunma sanayine yönelik adımları da birlikte atmak her iki ülke menfaatine olacaktır. Savunma sanayindeki diyaloğu artırmanın çok önemli olduğuna inanıyorum.







