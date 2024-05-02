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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türk Metal Sendikası'na taziye ziyareti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Metal Sendikası'na taziye ziyaretinde bulundu. TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Metal Sendikası Onursal Genel Başkanı Pevrul Kavlak, 24 Şubat'ta hayatını kaybetmişti.

Semih Bozkuş
20:09 - 2/05/2024 Perşembe
Güncelleme: 22:26 - 2/05/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pevrul Kavlak'ın vefatı nedeniyle Türk Metal İş Sendikası'na taziye ziyaretinde bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pevrul Kavlak'ın vefatı nedeniyle Türk Metal İş Sendikası'na taziye ziyaretinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24 Şubat'ta hayatını kaybeden TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Metal Sendikası Onursal Genel Başkanı Pevrul Kavlak için Türk Metal Sendikasına taziye ziyaretinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ziyaretini, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile AK Parti Genel Merkezi'ndeki görüşmesinin ardından gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sendikaya gelişinde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol ve Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Uysal Altundağ karşıladı.

Basına kapalı gerçekleşen ziyarette, Bakan Işıkhan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, Atalay, Akkol ve Altundağ hazır bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz aylarda hayatını kaybeden Kavlak için sendika yöneticilerine taziyelerini iletti, dua etti.

Kavlak, kanser tedavisi görmüştü

TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Metal Sendikası Onursal Genel Başkanı Pevrul Kavlak, 24 Şubat'ta hayatını kaybetmişti.

Kavlak uzun bir süre kanser tedavisi görmüştü.



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