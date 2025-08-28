Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi trafiği: Ukrayna ve Pakistan liderleriyle telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Alaska ve Washington'daki temasları takip ettiklerini, savaşın kalıcı bir barışla neticelenmesi için Türkiye’nin gayretlerini sürdürdüğünü belirtti

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, barışın tesisiyle birlikte Türkiye’nin, Ukrayna'nın güvenliği için katkı vermeye devam edeceğini ifade etti.

Pakistan Başbakanı Şerif ile de telefonla görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ayrıca, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.





Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın bildirdiğine göre, görüşmede Türkiye ile Pakistan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.





Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan’daki sel felaketi ve heyelanlarda yaşanan kayıplar nedeniyle, Başbakan Şerif’e taziye ve geçmiş olsun dileklerini iletti.





Erdoğan görüşmede, Türkiye’nin kardeş Pakistan halkının yanında olduğunu, birçok bölgede yardım faaliyetlerinin sürdüğünü, daha kapsamlı destek için hazır olduğunu belirtti.



