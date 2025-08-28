Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi trafiği: Ukrayna ve Pakistan liderleriyle telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'le telefonda görüştü. Görüşmede, Türkiye ile Ukrayna ikili ilişkileri, Ukrayna-Rusya arasındaki barış süreci ele alındı. Erdoğan, Pakistan lideri Şerif ile de telefonda görüştü. Görüşmede, Pakistan’daki sel felaketi ve heyelanlarda yaşanan kayıplar nedeniyle, Başbakan Şerif’e taziye ve geçmiş olsun dileklerini iletti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Alaska ve Washington'daki temasları takip ettiklerini, savaşın kalıcı bir barışla neticelenmesi için Türkiye’nin gayretlerini sürdürdüğünü belirtti
Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, barışın tesisiyle birlikte Türkiye’nin, Ukrayna'nın güvenliği için katkı vermeye devam edeceğini ifade etti.
Pakistan Başbakanı Şerif ile de telefonla görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ayrıca, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın bildirdiğine göre, görüşmede Türkiye ile Pakistan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan’daki sel felaketi ve heyelanlarda yaşanan kayıplar nedeniyle, Başbakan Şerif’e taziye ve geçmiş olsun dileklerini iletti.
Erdoğan görüşmede, Türkiye’nin kardeş Pakistan halkının yanında olduğunu, birçok bölgede yardım faaliyetlerinin sürdüğünü, daha kapsamlı destek için hazır olduğunu belirtti.