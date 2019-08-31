Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan Balıkçılarımızın hasretle beklediği kanundaki değişikliği tamamladık
İSTANBUL

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Poyrazköy'deki balık sezonu açılışında konuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Balıkçılarımızın hasretle beklediği kanundaki değişikliği tamamladık

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Poyrazköy'deki balık sezonu açılışında açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, su ürünleri kanunundaki değişikliğin teknik düzeyde tamamlandığını belirterek balıkçılara bekledikleri müjdeyi verdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Poyrazköy'deki balık sezonu açılışında açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından başlıklar şöyle:

Hasretle beklenen kanun değişikliği tamamlandı

"Siz balıkçılarımızın hasretle beklediği su ürünlerindeki kanunundaki değişikliği teknik düzeyde tamamladık. Meclisimizin açılması ile beraber, milletvekillerimiz gerekli yasa teklifini parlamentomuza sunacaklardır."

'Kaçak avcılık gelecek nesillerin hakkını gasp etmektir'

''Balıkçılarımız ''Vira Bismillah'' diyerek denizlere açılacak. Bereketli bir sezon diliyorum. 2018 yılında 628 bin ton su ürünü ürettik. Siz balıkçılarımızın hasretle beklediği su ürünleri kanunundaki değişikliği teknik düzeyde tamamladık. Meclis’in açılmasıyla birlikte gerekli yasa teklifi Parlamento’ya sunulacaktır. Kaçak ve bilinçsiz avcılık gelecek nesillerin hakkını gasp etmek demektir.''

'Her yıl on binlerce ton plastik denizlerimize boca ediliyor'

''Denizlerimiz, göllerimiz, ormanlarımız bizlere verilmiş bir emanettir. En iyi şekilde korumak, kollamak ve muhafaza etmek zorundayız. Her yıl on binlerce ton plastik, denizlerimize boca ediliyor. Düşüncesizce denize atılan bir plastik şişenin çözülmesi 600 yılı buluyor. İşin çok daha vahimi bu atıkların deniz canlıları tarafından yenilmesidir. Balık adeta o denizlerdeki naylonlardan beslenir hale geliyor.''

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çok fazla sabrımız yok
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çok fazla sabrımız yok

Rizenin bileği bükülmüyor

Rize'nin bileği bükülmüyor

Beşiktaş sahasında Rizespor'la 1-1 berabere kaldı.
Falcaoda mutlu son

Falcao'da mutlu son

Sarı kırmızılılar, Monaco ile her konuda anlaşma sağladı.
Genç pilot hayatını kaybetti

Genç pilot
hayatını kaybetti

22 yaşındaki Hubert yaşam mücadelesini kaybetti.
Sabrımız yok

Sabrımız yok

Cumhurbaşkanı sınıra güvenli bölge açıklamasında bulundu.
Yıl sonunda başlıyor

Yıl sonunda başlıyor

​Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan güzel haberi verdi.
Vira Bismillah

Vira Bismillah

​Cumhurbaşkanı, Poyrazköy'deki balık sezonu açılışında konuştu.
Ev sahipleri<br> için son 4 ay

Ev sahipleri
için son 4 ay

Enerji kimlik belgesi alınması gerekiyor.
5 polis açığa alındı

5 polis açığa alındı

Batman'daki korkunç olayla ilgili valilikten açıklama.
2 bin 500 polis<br>adayı alınacak

2 bin 500 polis
adayı alınacak

Polis Akademisi Başkanlığından açıklama yapıldı.
Bursa'da vahşet

Bursa'da vahşet

Öldürülüp bacaklarından ağaca astılar.
Başkent'te toplu taşımaya zam

Başkent'te toplu taşımaya zam

​2 Eylül'den itibaren yeni tarifeler geçerli olacak.
Formayı giydi<br>pozunu verdi

Formayı giydi
pozunu verdi

​Beşiktaş, Arsenal'ın yıldızını kadrosuna kattı.
Hint işkencesi

Hint işkencesi

Keşmirliler, insanlık dışı işkencelere maruz kalıyor.
Hain tuzak<br>imha edildi

Hain tuzak
imha edildi

Pençe-3 Harekatı'nda Mehmetçik tespit etti.
Ateş gücüne<br>teknolojik destek

Ateş gücüne
teknolojik destek

ASELSAN teslimatı gerçekleştirdi.
FETÖ'cü doktorlar özelde cirit atıyor

FETÖ'cü doktorlar özelde cirit atıyor

​Yüzlerce askeri sahte raporla attılar, ödül gibi ceza ile kurtuldular.
Rüya uçağa <br>Türk malı koltuk

Rüya uçağa
Türk malı koltuk

Dreamliner'lar TSI'nin yerli ve milli koltuklarıyla uçuyor.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.