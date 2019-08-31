Cumhurbaşkanı Erdoğan: Balıkçılarımızın hasretle beklediği kanundaki değişikliği tamamladık

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Poyrazköy'deki balık sezonu açılışında açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından başlıklar şöyle:

Hasretle beklenen kanun değişikliği tamamlandı

"Siz balıkçılarımızın hasretle beklediği su ürünlerindeki kanunundaki değişikliği teknik düzeyde tamamladık. Meclisimizin açılması ile beraber, milletvekillerimiz gerekli yasa teklifini parlamentomuza sunacaklardır."

'Kaçak avcılık gelecek nesillerin hakkını gasp etmektir'

''Balıkçılarımız ''Vira Bismillah'' diyerek denizlere açılacak. Bereketli bir sezon diliyorum. 2018 yılında 628 bin ton su ürünü ürettik. Siz balıkçılarımızın hasretle beklediği su ürünleri kanunundaki değişikliği teknik düzeyde tamamladık. Meclis’in açılmasıyla birlikte gerekli yasa teklifi Parlamento’ya sunulacaktır. Kaçak ve bilinçsiz avcılık gelecek nesillerin hakkını gasp etmek demektir.''

'Her yıl on binlerce ton plastik denizlerimize boca ediliyor'

''Denizlerimiz, göllerimiz, ormanlarımız bizlere verilmiş bir emanettir. En iyi şekilde korumak, kollamak ve muhafaza etmek zorundayız. Her yıl on binlerce ton plastik, denizlerimize boca ediliyor. Düşüncesizce denize atılan bir plastik şişenin çözülmesi 600 yılı buluyor. İşin çok daha vahimi bu atıkların deniz canlıları tarafından yenilmesidir. Balık adeta o denizlerdeki naylonlardan beslenir hale geliyor.''