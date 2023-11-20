Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulunuyor.

Açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle:

A Milli Futbol Takımımızı tebrik ediyorum. Millilerimiz 72 yıl sonra gelen 3-2'lik skorla hepimize tarifsiz bir gurur yaşattılar. Millilerimizin başarı çıtasını yukarı taşıyarak, Avrupa Şampiyonası'nda bize yeni zaferler tattıracağına inanıyorum.

Son Kabine Toplantımızdan bu yana birçok etkinliğe görüşmeye iştirak ettik. Türk Devletleri Teşkilatı 10. Zirvesi'nde dayanışmamızı perçinledik. Hem üye sayısı, hem işbirliği alanı açısından kat ettiği mesafeden memnuniyet duyuyoruz. KKTC'nin anayasal ismiyle teşkilata gözlemci üye olması tarihi bir adımdı. Türk dünyasının Kıbrıs'a olan desteğini ortaya koymuştuk. Doktor Fazıl Küçük'ü ve Rauf Denktaş'ı bir kez daha yad ediyorum. Her alanda attığımız adımlarla ana vatanla, yavru vatan arasındaki bağların daha da kuvvetlenmesini sağlıyoruz. 4 ay önce Özgürlük Bayramı'nda Ercan Havalimanı pistinin açılışını gerçekleştirdik. İnşallah daha fazlasını başaracağız. Zaman AB'nin ne kadar yanlış yaptığını ispat edecektir. Kıbrıs Türkü haklı davasından döndürmeye çalışanların Kafkasya'da yeni oyunlar peşinde koştuğuna şahit oluyoruz.

"ERMENİSTAN'A BARIŞ ELİNİ TUTMASI ÇAĞRISINDA BULUNUYORUM"

Ermenistan'ı kışkırtarak kavgalar üzerinden kendine rant devşirenler en büyük zararı Ermenilere verdiler. Kimi batılı güçler, bölgede yeni dönemi idrak edemedi. Batılı ülkelerden gönderilen hiçbir silah kalıcı barışın yerini tutamaz. Buradan bir kez daha Ermenistan'a Azerbaycanlı kardeşlerimizin uzattığı barış elini tutması çağrısında bulunuyorum.

"TOGG, 12 BİN ARAÇ TESLİMATI YAPTI"

Togg'un üretimi ve satışa başlamasıyla kendi markamızla küresel rekabetteki yerimizi aldık. 'Türk araba yapamaz' diyenleri 'Bu araç satılmaz, vatandaş almaz' diyenleri hüsrana uğrattık. Birilerinin 'Bunun fabrikası nerede?' diyerek aklınca dalga geçtiği Togg, 12 bin teslimat yaptı. Kocaeli'nden Rize'ye geçtik. Rize'de toplam maliyeti 2 milyar 886 milyon lira olan eser ve hizmetlerin açılışını gerçekleştirdik.

Kocaeli'nden Rize'ye geçtik. Rize'de toplam maliyeti 2 milyar 886 milyon lira olan eser ve hizmetlerin açılışını gerçekleştirdik. Tüm bu yatırımların Karadeniz bölgemize hayırlı olmasını diliyorum. Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Zirvesi için gittiğimiz Taşkent'te liderlerle bir araya geldik. 10 Kasım'da Gazi Mustafa Kemal'i ve kahraman silah arkadaşlarını bir kez daha yad ettik. Milli Ağaçlandırma Günü'nde Türkiye'nin 2023 farklı noktada fidanları toprakla buluşturduk. Önümüzdeki dönemde havanın suyun toprağın ve ağacın korunması için daha çok çalışacağız. Ülkemizi yeni bir yaklaşımla tanıştırdığımız alanların başında sosyal devlet olgusu geliyor. Devletimizin şefkat şemsiyesi dışında kimsenin kalmaması için özel çaba harcadık. Halk düşmanlığı yapanlar bilmese de hizmetlerden faydalananlar her yerde bu gerçekleri görüyor. Sosyal devlet uygulamalarında da kendimizi sürekli geliştiriyoruz.

Kocaeli'nden Rize'ye geçtik. Rize'de toplam maliyeti 2 milyar 886 milyon lira olan eser ve hizmetlerin açılışını gerçekleştirdik. Tüm bu yatırımların Karadeniz bölgemize hayırlı olmasını diliyorum. Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Zirvesi için gittiğimiz Taşkent'te liderlerle bir araya geldik. 10 Kasım'da Gazi Mustafa Kemal'i ve kahraman silah arkadaşlarını bir kez daha yad ettik. Milli Ağaçlandırma Günü'nde Türkiye'nin 2023 farklı noktada fidanları toprakla buluşturduk. Önümüzdeki dönemde havanın suyun toprağın ve ağacın korunması için daha çok çalışacağız. Ülkemizi yeni bir yaklaşımla tanıştırdığımız alanların başında sosyal devlet olgusu geliyor. Devletimizin şefkat şemsiyesi dışında kimsenin kalmaması için özel çaba harcadık. Halk düşmanlığı yapanlar bilmese de hizmetlerden faydalananlar her yerde bu gerçekleri görüyor. Sosyal devlet uygulamalarında da kendimizi sürekli geliştiriyoruz.

"GAZZE'YE 800 TON YARDIM YOLLADIK"

Türkiye olarak sadece sınırlarımız içinde değil yurtdışında da ezilenlerin yanındayız. Filistin'deki mazlumların acısı nasıl bizim acımızsa, Uygur Türkü kardeşlerimizin sıkıntısı da bizim sıkıntımızdır. Ayrım yapmadan yakından ilgileniyoruz. Türkiye'nin soydaş topluluklara yönelik hassasiyeti zirveye bizim dönemimizde çıkmıştır. İsrail'in ahlaksız ve alçak saldırıları altında hayatta kalamaya çalışan Gazze halkına da bu anlayışla sahip çıkıyoruz. Toplam 800 tona varan insani yardım malzemesini bölgeye sevk etmiş olduk.

"BARBARLIK EŞKIYALIK DEVLET TERÖRÜ"

İsrail suyunu, yakıtını, elektriğini, iletişimini keserek, Gazze halkını öldürmekle kalmıyor, hastane bombalayarak direniş azmini de kırmaya çalışıyor. Gazze'de bir vahşet bir gaddarlık sergilenmektedir. Hamile kadınları, doğmamış bebekleri katletmeleriyle övünen bir cinnet halindeler. Ağzı süt kokan bebekleri bombalamanın adı savaş değildir. Bunun adı barbarlık, eşkıyalık, devlet terörüdür.





Hastaneler İsrail ve zaliminin sembolü olmuştur. Hastane saldırılarına, 'İsrail'in savunma hakkı' diyerek destek veren ülkeler gördük. Kanser hastalarının ülkemize sevkiyle ilgili girişimi başlattık. 88 hasta ve 61 refakatçiyle ülkemize getirdik. Biz dayanışmanın gücüne inanan insanlarız.

"İSRAİL, HOLOKOST'U KALKAN OLARAK KULLANIYOR"

Türkiye olarak Gazze'de akan kanın durması için seferber olmuşken, batılı ülkelerin vicdansızlığını yüzümüz kızararak takip ediyoruz. Avrupa'dan ABD'ye hiçbir ülkeden en küçük tepki dahi gelmiyor. Atom bombası tehdidi dahil savaş araçlarını kullanan İsrail ve destekleyenler, insanlık vicdanı nezdinde yargılanacaktır. Ateşkes sözcüğün kullanmaktan çekinen korkaklıkla karşı karşıyayız. Holokost utancı, Avrupalı ülkeleri esir almış durumda. İsrail yönetimi Holokost'u kalkan olarak kullanıyor. Almanya seyahatinde buna bir kez daha üzülerek şahit oldum. 50 milyar doları bulan ticaret hacmiyle Almanya'yla her alanda işbirliğimizi güçlendirmekte kararlıyız. İsrail'in antisemitik damgası vuramayacağı tek ülke Türkiye. Tarihimizde böyle bir leke yok.

"İSRAİL, NÜKLEER SİLAHA SAHİP OLDUĞUNU AÇIKÇA İTİRAF EDİYOR"

Gazze'deki insani trajedinin engellenmesinde Almanya ile diyalog içinde olmayı sürdüreceğiz. Konuşurken rahatım, bizim borcumuz yok. Onlar borç ödüyorlar. İsrail, nükleer silaha sahip olduğunu açıkça itiraf ediyor. Bunun unutulmasına Türkiye olarak izin vermeyeceğiz. Ama Uluslararası Atom Enstitüsü inceleme yapmıyor. Riyad Zirvesi'nde illegal yerleşimcilerin terörist olarak tanımlanmasını ve nükleer silahlar konusunda önemli kararlar alındı. Gazze saldırıları karşısında insanlığın vicdani sesi olma Türkiye'nin omuzlarındadır. Buradan ülkemizde Gazze'deki katliamlara şaşı bakanlara hatırlatmak istediğim gerçek var. Balkanlardan Kafkaslara dört bir yanımızda yaşanan hadiseler bizi doğrudan ilgilendirir. Bu vizyona sahip olmayan sözde aydınlara ne desek boş olduğunu biliyoruz. Her kritik vakitte olduğu gibi son gelişmeler karşısında da milletimiz duasını ona göre yapmaktadır. Kifayetsiz muhterisleri kendi cehalet bataklıklarıyla baş başa bırakarak gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz.

"TERÖR KORİDORUNU OPERASYONLARLA PARÇALADIK"

Yılbaşından bu yana 2 bin teröristi etkisiz hale getirdik. Son terörist ülkemiz için tehdit kaynağı olmaktan çıkarılıncaya kadar mücadeleyi devam ettireceğiz. Terör koridorunu operasyonlarla parçaladık. 'Bir gece ansızın gelebiliriz' ikazımızı dün olduğu gibi bugünde geçerlidir.



