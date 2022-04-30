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Gündem Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yurda döndü
İSTANBUL

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yurda döndü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan'daki temaslarının ardından Cidde'den saat 02.00'de İstanbul'a geldi.

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Haber Merkezi Diğer

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Cidde Kral Abdülaziz Havalimanı'nda Mekke Yönetimi Direktörü Prens Bedir bin Sultan, Türkiye'nin Riyad Büyükelçisi Fatih Ulusoy ve İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Daimi Temsilcisi Büyükelçi Mehmet Metin Eker ile diğer yetkililer uğurladı.

Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, MİT Başkanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı ve Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan da Suudi Arabistan'dan ayrıldı.

Erdoğan'ı, Atatürk Havalimanı'nda, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İstanbul Vali Yardımcısı Mehmet Ali Özyiğit, 3. Kolordu Komutanı Korgeneral Levent Ergün, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve İBB Meclisi 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile havalimanından ayrılarak Kısıklı'daki konutuna geçtiği bildirildi.

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