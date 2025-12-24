Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Azerbaycan'da kritik mesajlar: 110 maddelik eylem planı imzalandı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Azerbaycan'da kritik mesajlar: 110 maddelik eylem planı imzalandı

Harun İlhan
11:0024/12/2025, Çarşamba
G: 24/12/2025, Çarşamba
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Bakü’de düzenlenen Azerbaycan-Türkiye Karma Ekonomik Komisyonu Heyetlerarası 12’nci Dönem Toplantısı'na katıldı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Azerbaycan ziyareti kapsamında düzenlenen basın buluşmasında Türkiye–Azerbaycan ekonomik ilişkilerinden Zengezur Koridoru’na, “Terörsüz Türkiye” vizyonundan enflasyon ve bütçe politikalarına kadar birçok başlıkta önemli açıklamalarda bulundu. Yılmaz, 110 maddeden oluşan planın serbest ticaret imkânlarının araştırılmasından enerjiye, tarımdan sağlığa kadar geniş bir alanı kapsadığını söyledi. Geçen yıl imzalanan 120 maddelik eylem planının yüzde 78’inin tamamlandığını vurgulayan Yılmaz, “Bu oran iş birliğimizin ne kadar somut ve güçlü olduğunu gösteriyor” dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de gerçekleştirilen, Azerbaycan-Türkiye Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) Heyetlerarası 12. Dönem Toplantısı’nda konuştu.

Türkiye–Azerbaycan ekonomik iş birliği güçleniyor

Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişkilerin “İki Devlet, Bir Millet” anlayışıyla stratejik bir müttefiklik düzeyinde olduğunu vurgulayan Yılmaz, bu statünün Şuşa Beyannamesi ile tescillendiğini hatırlattı.


İki ülke arasındaki ticaret hacminin geçen yıl
8 milyar dolara
ulaştığını belirten Yılmaz, petrol fiyatlarındaki konjonktürel etkiler nedeniyle bu yıl sınırlı bir düşüş beklense de
15 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefinin korunduğunu
söyledi.

Karşılıklı yatırımların toplamda
40 milyar dolara
yaklaştığını ifade eden Yılmaz, Türk müteahhitlerinin Azerbaycan’daki proje hacminin ise
20 milyar doları aştığını
kaydetti.

KEK’te yeni eylem planı imzalandı

Türkiye–Azerbaycan Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) toplantısında yeni bir eylem planının imzalandığını açıklayan Yılmaz,
110 maddeden oluşan planın
serbest ticaret imkânlarının araştırılmasından enerjiye, tarımdan sağlığa kadar geniş bir alanı kapsadığını söyledi.

Geçen yıl imzalanan 120 maddelik eylem planının
yüzde 78’inin tamamlandığını
vurgulayan Yılmaz, “Bu oran iş birliğimizin ne kadar somut ve güçlü olduğunu gösteriyor” dedi.

Zengezur Koridoru: Kalkınma ve bağlantısallık projesi

Zengezur Koridoru’nun sadece bir ulaşım hattı değil, aynı zamanda
Doğu Anadolu, Doğu Karadeniz ve Orta Asya’yı kapsayan bir kalkınma koridoru
olduğunu ifade eden Yılmaz, projenin Türk dünyasıyla doğrudan bağlantı açısından stratejik önem taşıdığını söyledi.

Yılmaz, Zengezur Koridoru, Kalkınma Yolu ve Hicaz Demiryolu projelerinin Türkiye’nin uzun vadeli ekonomik ve jeopolitik vizyonunda kritik rol oynadığını belirtti.


“Terörsüz Türkiye” devlet politikası haline geldi

“Terörsüz Türkiye” hedefinin artık bir devlet politikası olduğunu vurgulayan Yılmaz, terörün Türkiye’ye
yaklaşık 2 trilyon dolarlık ekonomik maliyet
yüklediğini söyledi.

Terörün sona ermesinin yalnızca güvenlik değil,
kalkınma, demokrasi ve sosyal refah
açısından da hayati olduğunu belirten Yılmaz, Meclis’te kurulan komisyonun çalışmalarının yakında kamuoyuyla paylaşılacağını ifade etti.

Enflasyon ve ekonomi: Düşüş eğilimi sürüyor

Kasım ayında enflasyonun
yüzde 31,1’e
gerilediğini açıklayan Yılmaz, Aralık ayı öncü göstergelerinin de olumlu olduğunu söyledi.

Ocak ayı enflasyonuyla birlikte
yüzde 30’un altının
, 2026 sonunda ise
yüzde 20’nin altının
hedeflendiğini belirten Yılmaz, 2027’de tek haneli enflasyon için kararlı olduklarını vurguladı.

Bütçe disiplini ve deprem harcamaları

Deprem sonrası bugüne kadar
90 milyar dolarlık
harcama yapıldığını belirten Yılmaz, buna rağmen bütçe disiplininin korunduğunu söyledi.

Türkiye’nin kamu borcunun milli gelire oranının
yüzde 24
seviyesinde olduğunu belirten Yılmaz, “Bu oranla Türkiye, dünyanın en az borçlu ülkelerinden biridir” dedi.

2026 bütçesinin Meclis’te kabul edildiğini hatırlatan Yılmaz, bu bütçeyle deprem yaralarının büyük ölçüde sarılacağını ve
faiz dışı fazla
verilmeye başlanacağını açıkladı.

Filistin ve Gazze mesajı

Gazze’de yaşananların açık bir
soykırım
olduğunu ifade eden Yılmaz, Türkiye’nin Filistin halkının yanında durmaya devam edeceğini vurguladı.

Türkiye’nin iki devletli çözümden yana olduğunu belirten Yılmaz, “Başkent Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin kurulana kadar mücadelemiz sürecek” dedi.


COP31 Türkiye’de yapılacak

Türkiye’nin
COP31 İklim Zirvesi’ne
2026 yılında Antalya’da ev sahipliği yapacağını açıklayan Yılmaz, zirvenin yeşil dönüşüm ve yeşil finans açısından Türkiye için önemli fırsatlar sunacağını söyledi.

