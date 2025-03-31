Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan İsrail'e tepki: Anti-semitizm arayan Avrupa tarihine baksın

Bizim medeniyetimiz hiç bir zaman anti-semitik olmadı. Anti-semitizm arayanlar Avrupa tarihine baksınlar.



Netanyahu hükümetinin işgal, soykırım ve etnik temizlik politikalarını reddetmek anti-semitizm değildir. Tam tersine, tüm dünyada yükselen anti-semitizmin asıl müsebbibi…