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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan İsrail'e tepki: Anti-semitizm arayan Avrupa tarihine baksın

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan İsrail'e tepki: Anti-semitizm arayan Avrupa tarihine baksın

14:1531/03/2025, Pazartesi
G: 31/03/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan İsrail'e tepki
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan İsrail'e tepki

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İsrail'in saldırılarına ve Dışişleri Bakanı Gideon Saar'ın söylemlerine ilişkin açıklamalarda bulundu. İsrail'in insanlık dışı bir saldırganlık izlediğini belirten Yılmaz açıklamasında, "Netanyahu hükümetinin işgal, soykırım ve etnik temizlik politikalarını reddetmek anti-semitizm değildir. Tam tersine, tüm dünyada yükselen anti-semitizmin asıl müsebbibi İsrail yönetiminin izlediği insanlık dışı saldırganlıktır. İstiyorlar ki çocuklar katledilirken dünya sussun" sözlerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İsrail Dışişleri Bakanı Saar'ın açıklamalarına tepki gösterdi.

Cevdet Yılmaz'ın açıklamaları şu şekilde;
Bizim medeniyetimiz hiçbir zaman anti-semitik olmadı. Anti-semitizm arayanlar Avrupa tarihine baksınlar.

Netanyahu hükümetinin işgal, soykırım ve etnik temizlik politikalarını reddetmek anti-semitizm değildir. Tam tersine, tüm dünyada yükselen anti-semitizmin asıl müsebbibi İsrail yönetiminin izlediği insanlık dışı saldırganlıktır.


İstiyorlar ki çocuklar katledilirken dünya sussun. Bir halk topyekun yok edilmeye ve vatanından sürülmeye çalışılırken kimsenin sesi çıkmasın.

Yaşanan vahşeti reddeden Yahudiler dahil olmak üzere, “İnsanlık İttifakı” bu çirkin propagandaları boşa çıkaracak ve er geç hak yerini bulacaktır.


Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik rahatsızlıkları ve hadsiz sözleri, hakikatin gür bir sesle ifade edilmesinden duydukları korkudan kaynaklanmaktadır.



#Cevdet Yılmaz
#İsrail
#tepki

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