Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı depremle ilgili Dezenformasyon Bülteni yayımladı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Kahramanmaraş merkezli depremlerle ilgili 25-26 Şubat Dezenformasyon Bülteni'ni yayımladı.
Bültende, 11 ili etkileyen deprem felaketinin ardından afetzedelerin enkaz altında kalan eşyalarıyla ilgili çeşitli spekülasyonların ortaya atıldığı kaydedilen bültende, yıkılan binalarda yapılan enkaz çalışmaları esnasında vatandaşlar ve görevlilerce bulunarak polislere teslim edilen ziynet eşyası, para, silah, çelik kasa gibi değerli eşyaların muhafaza altına alındığı vurgulandı.
Bültende, polis merkezi amirliklerince muhafazaya alınan değerli eşyaların, vatandaşların beyanları ve belgeleri ibraz etmelerinin ardından eşyaların kendilerine ait olduğu tespit edildikten sonra Cumhuriyet savcısının talimatı doğrultusunda tutanak karşılığında teslim edildiği bilgisi yer aldı.
İstanbul Havalimanı'na ilişkin iddialar
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından, İstanbul Havalimanı'nın inşaatı ve zeminine ilişkin çeşitli iddiaların ortaya atıldığı aktarılan bültende, tasarım ve inşaat çalışmalarının olası bir deprem sırasında havalimanının tüm binaları ile hava operasyonları aksamayacak şekilde, deprem modellemeleri çerçevesinde gerçekleştirildiği bildirildi.
Bültende, şu değerlendirmelere yer verildi:
Bültende, kolluk kuvvetinin yıkım esnasında Türk bayrağının yere düşmemesi ve zarar görmemesi için çaba gösterdiği, görüntülerin deprem bölgesi veya iddia edildiği gibi bayrak sökme ile herhangi bir ilgisi bulunmadığı bildirildi.