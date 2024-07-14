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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 'Milletin Zaferi' buluşması: Sanatçılar konser verip eserleriyle milletin direnişini anlatacak

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz hain darbe girişiminin 8'inci yıl dönümünde 'Milletin Zaferi' sloganıyla anma töreni düzenlenecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek törende, milletin direnişini eserleri ile anlatan sanatçılar konser verecek. Daha sonra şehitler için gerçekleştirilecek tiyatro oyununun ardından 252 şehit, isimleri tek tek okunarak anılacak. Şehitler için Kuran- Kerim tilaveti okunacak ve dua edilecek.

Semih Bozkuş
21:57 - 14/07/2024 Pazar
Güncelleme: 22:26 - 14/07/2024 Pazar
Yeni Şafak
15 Temmuz (Foto: Arşiv)
15 Temmuz (Foto: Arşiv)

15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin 8'inci yıl dönümünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 'Milletin Zaferi' sloganıyla anma töreni düzenlenecek.

Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 8'inci yıl dönümünde 252 şehit için gerçekleştirilecek anma töreni, Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği'nin konseri ile başlayacak.

Ardından 15 Temmuz darbe girişiminde milletin direnişini eserleri ile anlatan sanatçılar konser verecek.

Sırası ile Uğur Işılak, Alper Kış, Ceyhun Çelikten, Mustafa Yıldızdoğan, Dursun Ali Erzincanlı ve Azerin sahne alacak.

Şehitler için tiyatro oyunu

Daha sonra şehitler için tiyatro anlatısı gerçekleştirilecek.

Tiyatro oyununda, darbe girişiminde yer yer bir babayla-oğlunun, yer yer bir komutan ile askerinin darbecilere nasıl direndiği anlatılacak.

Sanatçılar Burak Haktanır ve Ali Nuri Türkoğlu tarafından icra edilecek oyun, darbe girişimi gecesinde ilk salayı okuyan Abdülkadir Şehitoğlu'nun sala okuması ile sona erecek.

252 şehidin ismi tek tek okunacak

Ardından 252 şehit, isimleri tek tek okunarak anılacak. Şehitler için Kuran- Kerim tilaveti okunacak ve dua edilecek.

Anma töreni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ile sona erecek.



#Milletin Zaferi
#15 Temmuz
#Demokrasi ve Milli Birlik Günü
#Cumhurbaşkanlığı Külliyesi
#Uğur Işılak
#Alper Kış
1 saat önce
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