Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Cumhurbaşkanımızın çağrısını yineliyoruz, Rus saldırıları derhal durdurulmalı

Dünya

Ukrayna'da siviller harekete geçti: Molotof kokteyli hazırlıyorlar

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş sürüyor. Putin ve Zelenski'nini müzakere açıklamalarına rağmen henüz iki taraftan da saldırıları durdurmaya dair açıklama gelmezken Ukrayna'nın Odessa kentinde siviller hazırladıkları molotof kokteyleri ile Ruslara karşı direnmeye başladı.