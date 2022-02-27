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POLİTİKA

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Cumhurbaşkanımızın çağrısını yineliyoruz, Rus saldırıları derhal durdurulmalı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Ukrayna savaşının dördüncü gününde Cumhurbaşkanımızın çağrısını yineliyoruz: Rus saldırıları derhal durdurulmalı ve ateşkes müzakerelerine başlanmalıdır. Haksız ve hukuksuz bu savaş karşısında Ukrayna halkının daha fazla acı çekmemesi için girişimlerimize devam edeceğiz" dedi.

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Haber Merkezi DHA
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Cumhurbaşkanımızın çağrısını yineliyoruz, Rus saldırıları derhal durdurulmalı
İbrahim Kalın

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Ukrayna savaşının dördüncü gününde Cumhurbaşkanımızın çağrısını yineliyoruz: Rus saldırıları derhal durdurulmalı ve ateşkes müzakerelerine başlanmalıdır. Haksız ve hukuksuz bu savaş karşısında Ukrayna halkının daha fazla acı çekmemesi için girişimlerimize devam edeceğiz" dedi.

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Ukrayna'da silahlanan siviller Rus tankını durdurdu
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Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada, “Koryukivka şehrinin eteklerinde, Chernihiv bölgesinde insanlar düşmanın tanklarının ilerlemesini engelliyor\" denildi.<br>
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Görüntülerde, bir grup silahlı sivil ve güvenlik görevlisinin Rus tankını durdurduğu görüldü.
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Ukrayna'da silahlanan siviller Rus tankını durdurdu
Rusya ile Ukrayna askerleri arasında yoğun çatışmalar 4 gündür devam ediyor. Ukrayna'da silahlanan siviller, Çernihiv bölgesinde ilerleyen Rus tankını durdurdu.


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