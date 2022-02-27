Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Cumhurbaşkanımızın çağrısını yineliyoruz, Rus saldırıları derhal durdurulmalı
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Ukrayna savaşının dördüncü gününde Cumhurbaşkanımızın çağrısını yineliyoruz: Rus saldırıları derhal durdurulmalı ve ateşkes müzakerelerine başlanmalıdır. Haksız ve hukuksuz bu savaş karşısında Ukrayna halkının daha fazla acı çekmemesi için girişimlerimize devam edeceğiz" dedi.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Ukrayna savaşının dördüncü gününde Cumhurbaşkanımızın çağrısını yineliyoruz: Rus saldırıları derhal durdurulmalı ve ateşkes müzakerelerine başlanmalıdır. Haksız ve hukuksuz bu savaş karşısında Ukrayna halkının daha fazla acı çekmemesi için girişimlerimize devam edeceğiz" dedi.