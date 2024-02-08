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Cumhur’da 14. randevu

AK Parti ve MHP heyetleri yerel seçimler kapsamında bugün 14. kez bir araya gelecek.

Resul Ekrem Şahan
Resul Ekrem Şahan
04:00 - 8/02/2024 Perşembe
Güncelleme: 01:28 - 8/02/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Şimdiye kadar yaptıkları 13 toplantı ile büyükşehir, il ve ilçelerdeki belediye başkan adayları konusundaki iş birliğini tamamlayan heyetler, şimdi de meclis üyeliği konusunu gözden geçirecek. Toplantıda, hangi bölgelerde meclis üyelikleri seçimlerinde “fermuar sistemi” uygulanacağı üzerinde durulacak. Bu arada AK Parti’de belediye meclis üyeliklerini belirleyecek komisyonlar da illerde oluşturuldu.

51 İLİN İLÇELERİ TAMAM

Öte yandan Cumhur İttifakı kapsamında 74 ilin belediye başkan adaylarını açıklayan AK Parti, açıklanmayan ilçelerin belediye başkanlarını açıklama programlarını da tamamladı. Buna göre 51 ilin ilçe adaylarını genel başkan yardımcıları açıklayacak.



#Siyaset
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AK Parti Mardin ilçe belediye başkan adayları isim listesi 2024 belli oldu