Cumhur’da 14. randevu

Şimdiye kadar yaptıkları 13 toplantı ile büyükşehir, il ve ilçelerdeki belediye başkan adayları konusundaki iş birliğini tamamlayan heyetler, şimdi de meclis üyeliği konusunu gözden geçirecek. Toplantıda, hangi bölgelerde meclis üyelikleri seçimlerinde “fermuar sistemi” uygulanacağı üzerinde durulacak. Bu arada AK Parti’de belediye meclis üyeliklerini belirleyecek komisyonlar da illerde oluşturuldu.