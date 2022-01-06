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ANKARA

Cumhur’da yılın ilk zirvesi: Erdoğan Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhur İttifakı ortağı MHP lideri Devlet Bahçeli’yi evinde ziyaret etti. İki lider, ekonomi ağırlıklı olmak üzere siyasetteki güncel gelişmeleri ele aldı.

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Osman Özgan Yeni Şafak
​Cumhur’da yılın ilk zirvesi: Erdoğan Devlet Bahçeliyi ziyaret etti ​
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli’yi evinde ziyaret etti.

Devlet Bahçeli’nin Beytepe’deki evinde basına kapalı gerçekleştirilen bu yılın ilk görüşmesi 1 saat sürdü. Edinilen bilgilere göre, dünkü randevuda iki lider, Türkiye’nin yeni ekonomi modeli ve ekonomide yaşanan gelişmeleri değerlendirdi. Erdoğan’ın Bahçeli’ye, hayata geçirilen ve önümüzdeki süreçte devreye alınacak ekonomik tedbirlere ilişkin yürütülen çalışmaları anlattığı öğrenildi.

YASA ÇALIŞMALARI

Erdoğan ve Bahçeli, iç politikayla ilgili de önemli istişarelerde bulundu. Başta Siyasi Partiler ve Seçim Kanunu olmak üzere önümüzdeki süreçte Meclis gündemine getirilmesi planlanan yasa çalışmalarının de ele alındığı görüşmede, yine yeni anayasa çalışmaları konusunun da gündeme geldiği öğrenildi.

DevletBahçeli’yi evinde ziyaret eden Erdoğan, bununla ilgili olarak da milletvekillerine “Devlet Bey’in de doğum günüydü. Dönem dönem görüşüyoruz. Bugün de evinde ziyarete gideceğiz” dediği öğrenildi.
DevletBahçeli’yi evinde ziyaret eden Erdoğan, bununla ilgili olarak da milletvekillerine “Devlet Bey’in de doğum günüydü. Dönem dönem görüşüyoruz. Bugün de evinde ziyarete gideceğiz” dediği öğrenildi.

ÖĞRENCİ KÜTÜK DEFTERİNİ HEDİYE ETTİ

MHP lideri Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı evinin bahçesine çıkarak bekledi. Bir süre gezinti yapan MHP lideri, sonrasında basın mensuplarını selamladı. Görüşmenin ardından Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı aracına kadar uğurladı. Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli’nin öğrencilik yıllarına ait kütük defterinin yer aldığı tabloyu ve üzerinde üç hilal bulunan sedef kakma kutu içindeki kitabı MHP liderine hediye etti. İki lider, son görüşmesini 17 Kasım’da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirmişti. Bahçeli bu görüşmede Erdoğan’a, kendi tasarlayıp çizdiği ‘Türk Dünyası Haritası’nı hediye etmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Bahçeli Türk Dünyası Haritası ile birlikte poz verdi
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Bahçeli Türk Dünyası Haritası ile birlikte poz verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Bahçeli Külliye'de görüştü
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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Bahçeli Külliye'de görüştü
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