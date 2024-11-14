Cumhuriyet tarihinin en büyük dönüşümü

Yeniköy Kemerköy Enerji, Muğla’nın Milas ilçesinde 511 hektarlık bir alanda, Cumhuriyet tarihinin en büyük rehabilitasyon projesini başlattı. Doğaya geri kazandırma çalışmaları kapsamında ‘Hüsamlar Yeniden-Eski Maden Sahası Rehabilitasyonu’ ismiyle hayata geçirilen projenin pilot uygulaması, 65 hektarlık alanda yapıldı. Çalışma kapsamında eski maden sahasına yürüyüş yolları yapılarak, piknik alanları ve göletler gibi bir dizi rekreasyon alanı da oluşturulacak. Ayrıca Milas’ın simgesi olan bir anıt zeytin ağacı da rehabilitasyonun merkezine dikilecek.





20.7 MİLYON AĞAÇ DİKİLDİ

Projenin açılış etkinliğinde konuşan Maden ve Petrol İşleri (MAPEG) Genel Müdürü Arslan Narin, maden sahalarının rehabilitasyonu konusunda Türkiye’nin önemli aşama kaydettiğini belirtti. Yürüttükleri TÜRMES projesi ile rehabilitasyon faaliyetlerini yerinde inceleyerek envanter oluşturduklarını ifade eden Narin, “Bugüne kadar bu kapsamda 9 bin hektarlık alanda 20.7 milyon ağaç dikildiğini tespit ettik. Madenlerimizi keşfedecek, sürdürülebilir yöntemlerle işletecek ve sonunda doğaya geri kazandıracağız” dedi.





YÜZDE 96 TUTTU

Yeniköy Kemerköy Enerji Genel Müdür Yardımcısı Burak Işık, Cumhuriyet tarihinin tek seferde yapılan en büyük doğaya geri kazandırma projesi olan Hüsamlar Maden Ocağı’nın rehabilitasyonu öncesinde bölge halkı, üniversiteler ve yerel yöneticiler ile bölgenin dokusuna uygun planlama yaptıklarını kaydetti. Işık, “Türkiye Tabiatını Koruma Derneği Bilim Kurulu, sahada yaptığı incelemelerden sonra rehabilitasyon süreçleri ile ilgili iki rapor hazırlayarak web sitesinde yayımladı. Süreç boyunca şeffaf bir çalışma yürüttük” dedi. Rehabilitasyon çalışmalarında detaylı bir planlama yaptıklarının altını çizen Burak Işık, “Geçtiğimiz yıl 65 hektar alanda yaptığımız dikim çalışmalarında yüzde 96’ya var tutma oranı elde ettik. 2032 yılına kadar 1.363 hektar alanda maden sahası rehabilite etmeyi şimdiden planladık” dedi.





TTKD projeyi 1 yıl daha izleyecek

Projenin açılışı için düzenlenen etkinlik kapsamında ayrıca Yeniköy Kemerköy Enerji ile Türkiye Tabiatını Koruma Derneği (TTKD) arasında maden rehabilitasyonu çerçevesinde yapılan Maden Rehabilitasyonu İzleme Protokolü’nün bir yıl daha uzatılması nedeniyle bir de imza töreni düzenlendi. Program kapsamında düzenlenen panelde konuşan İTÜ Maden Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Kumral, “Doğa kendini rehabilite edebiliyor aslında, bizim görevimiz bunu hızlandırmak. Hız çağındayız ve doğanın bu canlandırma sürecini hızlandırmamız gerekiyor” şeklinde konuştu.





Su kaynaklarını etkin kullanacağız

Hüsamlar Yeniden Projesi'nin danışmanı Doç. Dr. Sultan Gündüz, proje kapsamında yapılması planlanan peyzaj çalışmalarından bahsederek şunları söyledi: “Rehabilitasyon süreci, doğanın dinamiklerini anlama ve ona göre uygulama oluşturma anlamına geliyor. Hayal üretmeden, gerçeğe en yakın uygulamaları seçmek önemli. Burada her bitkiye can suyu temin etmek gerekecek. 511 hektarlık alanda bu çok zor, bu nedenle mevcut su kaynaklarının etkin kullanımı ve yağmur hasadı uygulamalarından nasıl yararlanılacağı hususunda çalışmalar devam ediyor. Ama iş birliğiyle, çok farklı mecralarla çalışarak, tüm yönleriyle bu sahayı inceleyerek burayı projelendirdik ve çevresel sürekliliğin şartlarını yakalamayı başardık.”











