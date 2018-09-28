Daha fazla kaçamadılar

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Polis, FETÖ’cülere göz açtırmıyor. FETÖ üyeliğinden aranan eski Giresun Emniyet Müdürü Hikmet Bulak, Ankara’da yakalandı. İki yıldır aranan “askeri öğrenci bölge sorumlusu” da Elazığ’da yakayı ele verdi. FETÖ soruşturmasında aranan bir çift de Samsun’da hücre evinden çıktı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ankara’da yakalanan Hikmet Bulak’ın rütbeleri KHK ile alındı.
Ankara’da yakalanan Hikmet Bulak’ın rütbeleri KHK ile alındı.

FETÖ üyeliğinden aranan isimler bir bir yakalanıyor. Polis, dün de başarılı operasyonlarla firarileri yakaladı. FETÖ üyeliğinden aranan eski Giresun Emniyet Müdürü Hikmet Bulak, Ankara’da gözaltına alındı. Ankara İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ üyeliğinden aranan Bulak’ın Ankara’da olduğu bilgisine ulaştı. Düzenlenen operasyon sonucu Bulak, gözaltına alındı. İstihbarat kökenli bir emniyet müdürü olan Bulak, 2011 yılı öncesi Mersin’de TEM Şubeden sorumlu Emniyet Müdür Yardımcısı olarak görev yaparken terfi alarak Giresun Emniyet Müdürü olmuştu. FETÖ ile bağlantısı nedeniyle 26 Ekim 2016 tarihinde Emniyet teşkilatından ihraç edilen Bulak’ın rütbeleri, KHK ile alınmıştı.

S.B.

İKİ YILDIR ARANIYORDU

Adıyaman’da FETÖ’nün “askeri öğrenci bölge sorumlusu” olduğu iddiasıyla aranan zanlı, Elazığ’da yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Adıyaman’da askeri öğrenci bölge sorumlusu olduğu iddiasıyla 2 yıldır aranan S.B.’nin, Elazığ’da bulunduğu ihbarını aldı. “Gaybubet” diye adlandırılan hücre evine düzenlenen operasyonda S.B. gözaltına alındı. Adıyaman’a getirilen zanlı, tutuklandı.

HÜCRE EVİNDE ÇIKTILAR

Samsun’da FETÖ soruşturması kapsamında aranan Faik M.S. ile eşi Zeynep S’nin yakalanması Atakum Yenimahalle’deki hücre evine operasyon düzenledi. Telefonlarında ikişer ByLock programı tespit edilen zanlılardan Faik M. S’nin, ByLock’a 68 bin 614, Zeynep S’nin de 2 bin 619 kez giriş yaptığı belirlendi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Öte yandan Kilis’te örgüt içinde bölge talebe mesulü olarak görev yapan ve ByLock kullandıkları belirlenen 12 şüpheli gözaltına alındı.

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