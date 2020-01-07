Dahlan’ı istiyoruz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 2019 yılını değerlendirdi, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını da cevapladı. Çavuşoğlu, özetle şunları söyledi:

ÖLDÜRÜLMESİ RİSK OLDU

Kasım Süleymani’nin Irak’ta öldürülmesi bölgemizin barış ve istikrarına ciddi bir risk oluşturdu. Amerikalılara özellikle bunu söyledik. İran’da da radikal gruplar güç kazanacak. Ilımlı siyasilere zarar verdiğini söyledik. Bir endişemiz de İran’ın bu anlayıştan dolayı nükleer anlaşmadan çekilme riskiydi.

ABD-İRAN GERİLİMİ

Gerginliğin diplomasi yoluyla azaltılması için yoğun çaba sarf ediyoruz. Doğrudan temasın sağlanması için gerekli katkıların verilmesi lazım. Özellikle bu son gelişmeden sonra Türkiye olarak bu konudaki çabalarımızı Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yoğunlaştıracağız

BAĞLAYICI DEĞİL

(Irak meclisinin yabancı askerleri çıkarma kararı ve Başika’nın durumu) Karar genel anlamda ABD’yi hedef alsa da genel olduğu için herkesi ilgilendirir ama bağlayıcı değil. Hepimizin ortak endişesi Irak’ın diğer ülkeler için, üçüncü ülkeler için bir çatışma alanına dönüşmemesi.

LİBYA’DA KAZANAN OLMAZ

(Libya iç savaşı) Herkes şunu anlamalı. Bu savaşın kazananı olmaz. Eğer durdurmazsak uzun süre devam eder. (Rusya ve Türkiye) Şimdi Libya’da da iki önemli aktör haline geldik. Anlaşamadığımız noktalarda önemli olan nedir? Diyaloğun devam etmesidir.

MUHTIRA VE TEZKERE

Akdeniz’de dengeleri değiştirdi. Bugüne kadar Türkiye’yi izole etmeye çalışan ikili, üçlü düzeydeki çalışmaları da boşa çıkarmış olduk. (Libya tezkeresi) Türkiye’nin kabul ettiği bu karar Libya’da ateşkesin tesisi ve siyasi sürece geri dönülmesine yardımcı olmayı hedefliyor.

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(İdlib) Maalesef son aylarda rejim saldırganlığını artırdı ve 2019 yılı içinde 1300’e yakın sivil hayatını kaybetti. Son haftalarda hayatını kaybeden sivil sayısı 100’den fazla. Son dönemlerde yerinden edilen 300 binden fazla Suriyeli var.

ÖSO İDDİASI YALANLANDI

Suriyeli muhalif grupların Libya’ya gittiğine dair iddialar) “(Libya) Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH), Özgür Suriye Ordusunun oraya gitmediğine dair açıklamalar yaptı. Bizdeki bilgiler de böyle.

AJAN OLDUĞU BELGELENDİ

(Muhammed Dahlan’ın Birleşik Arap Emirlikleri’nden teslimi) İsrail ajanı olduğu belgelendiği için görevden atıldı, daha sonra BAE’ye kaçtı. Ne kadar pis işler varsa orada onları yürütüyor, yönetiyor. Bize yönelik özellikle bu bölgenin tüm uyguladığı politikalarda aktif rol oynayan bir kişi. O nedenle zaten kendisi hakkında ödül koyuldu. Bu kişinin yakalanıp ülkemize getirilmesi dahil biz çabalarımızı sürdüreceğiz. Sadece başına ödül koyup oturmak değil çünkü bize yönelik hasmane politikaları var. Düşmanca tutumlara alet oluyorlar maalesef. BAE’nin Türkiye’ye yönelik olumsuz tutumu devam ediyor.

Amaç Libya’da siyasi süreci hızlandırmak

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, yıl sonu değerlendirme toplantısında basın mensupları ile bir araya geldi.

Bakan Çavuşoğlu, Güney Sudan Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Awut Deng Acuil ile ikili görüşmelerinin ardından bakanlıkta ortak basın toplantısı düzenledi. Toplantıda Libya’daki gelişmelere ilişkin soruya Çavuşoğlu, “Biz Libya’da paralı askerlerin gelmesine karşıyız. Paralı askerlerin barış ve istikrar getiremeyeceğini düşünüyoruz. Oysa bizim amacımız başından beri ateşkesi bir an önce tesis etmek ve siyasi sürecin tekrar canlanmasına katkıda bulunmak, süreci hızlandırmak. Tek çözüm yolu siyasi çözümdür Libya’da. Tıpkı Güney Sudan’da olduğu gibi şu anda yaşanan süreç var. Biz bunu destekliyoruz. Sudan ve Güney Sudan arasındaki diyaloğu da destekliyoruz” karşılığını verdi.