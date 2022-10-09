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ANKARA

Danıştay son noktayı koydu: Taksilerin içinin kamera ile izlenmesine vize

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, taksilere 7/24 çalışacak şekilde iç kamera sistemi takılmasına dair Ulaşım Koordinasyon Merkezi kararlarını hukuka uygun buldu.

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Haber Merkezi AA
Danıştay son noktayı koydu: Taksilerin içinin kamera ile izlenmesine vize
Arşiv.

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü valiliklere gönderdiği 27 Şubat 2017 tarihli yazıda, başta terör olayları olmak üzere adli olayların araştırılması, delil ve faillere hızla ulaşılması ve suçların aydınlatılması amacıyla, şehir içi yolcu taşıyan taksi, minibüs ve otobüslerde en az 7 gün süreyle kayıt yapabilen dış ve iç kamera ile kayıt cihazının bulundurulması amacıyla yerel UKOME'ler ve İl Trafik Komisyonlarından ivedilikle karar alınmasını istedi.

Bunun üzerine illerde UKOME ve İl Trafik Komisyonları tarafından bu yönde kararlar alındı.

Şoförler ve Otomobilciler esnaf odaları ise kararların taksi sınıfı araçlara ilişkin kısmının iptali istemiyle çeşitli illerde dava açtı.

İdare mahkemelerinden farklı kararlar çıktı

Bu davalarda, idari yargı yerlerince farklı kararlar verilmesi nedeniyle benzer olaylar arasında aykırılık oluştu.

Muğla 2. İdare Mahkemesi, UKOME kararının, özel hayatın gizliliğini ihlal ettiğine karar vererek, "temel anayasal bir hakkı ihlal edecek" nitelikteki dava konusu işlemi iptal etti. İtiraz üzerine İzmir Bölge İdare Mahkemesi 5. İdari Dava Dairesi de Muğla 2. İdare Mahkemesi kararının usul ve hukuka uygun olduğu, kaldırılmasını gerektiren bir neden bulunmadığı gerekçesiyle istinaf başvurusunun reddine kesin olarak karar verdi.

Ankara'da açılan dava

Aynı konuda Ankara'da 2018'de açılan davada ise Ankara 11. İdare Mahkemesi kararın, trafik güvenliği ile can güvenliği sağladığını ve adli ya da terör olayının araştırılması, hızlıca çözüme kavuşturulması amacıyla uygulanacağının açık olduğuna hükmetti. Özel hayatın gizliliğini ihlalin söz konusu olmadığını belirten mahkeme, dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verdi. İtiraz üzerine Ankara Bölge İdare Mahkemesi 9. İdari Dava Dairesi de istinaf başvurusunu kesin olarak reddetti.

Danıştay son noktayı koydu

İzmir Bölge İdare Mahkemesi Başkanlar Kurulu, farklı nitelikteki kararların kesinleşmesi üzerine, mahkemeler arasındaki aykırılığın giderilmesi istemiyle Danıştay İdari Dava Daireleri Kuruluna başvurdu.

İdare mahkemeleri ve bölge idare mahkemeleri arasındaki farklı kararları irdeleyen kurul, bu konuda son noktayı koydu.

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, taksilere 7/24 çalışacak şekilde iç kamera sistemi takılmasına dair UKOME kararlarını hukuka uygun buldu.

Kurulun kararında, davalı idarelerce ticari taksi türü araçlara kamera sistemi takılmasını zorunlu kılan UKOME kararları ile başta terör olayları olmak üzere meydana gelen adli vakaların araştırılması, delillere ve faillere hızla ulaşılması suretiyle, hem kamu düzeni ve güvenliğinin korunması, hem de şoför ve yolcu güvenliğinin sağlanmasının amaçlandığı belirtildi.

Bu yönüyle, söz konusu UKOME kararlarının meşru amaca dayanma koşulunu sağladığı kaydedilen kararda, "Sonuç olarak, kamusal alan niteliğini haiz bulunduğu kuşkusuz olan ticari taksi türü araçların iç kısmının ses ve görüntü kaydı yapabilen kamera sistemi ile izlenmesinin, gerek şoför gerekse yolcu bakımından özel hayatın gizliğini ihlal ettiğinden söz edilmesine hukuken olanak bulunmamaktadır." tespiti yapıldı.

İstanbul'da taksicilerin kar fırsatçılığı pes dedirtti
GÜNDEM
İstanbul'da taksicilerin kar fırsatçılığı pes dedirtti

'Bahşişli çağır' tartışması
FOTOĞRAF 6
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Taksi çağırma uygulamalarından birine 'Bahşişli Çağır' seçeneği eklendi. Uygulamaya getirilen bu güncelleme ile 'Bahşişli Çağır' özelliğini kullanarak taksi çağıranlar, şoföre bahşiş vereceğini önceden belirteceği için taksi bulmada öncelik sağlayabilecek. Bazı yolcular yeni özelliğe tepki gösterirken, taksicilerin bir kısmı ise yeni uygulamadan memnun kaldıklarını ifade etti.
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\"BAHŞİŞ ÖDEMEK İSTEMEYENLER BELKİ TAKSİ BULAMAYACAK\"
Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu Hukuk Komisyonu Üyesi Avukat Tayfun Üzülmez, bu özelliğin bahşiş yerine 'ön ödeme' olduğunu belirterek, \"İnsanların bu uygulamayı kullanmasının temel sebeplerinden bir tanesi hangi kilometreyi ve ne ödeyeceğini varsayarak uygulamayı kullanmalarıdır. Bu tüketiciler aleyhine bir durum. Evet İstanbul'da taksi azlığı sorunu var. İstanbul'un nüfusu artsa da taksi sayısı hep yerinde kaldı. Taksi sayısının azlığı bu şekilde bir yöntemle giderilemez. Her ne kadar kar amacı güdülse de taksi hizmeti bir kamu hizmetidir. Şimdi siz en baştan taksiye binmeden sırf taksi hızlı gelsin diye taksi erişim süresi kısalsın diye öncesinden bir bahşiş ödüyorsunuz. Bu sefer bahşiş vermek istemeyen tüketicilerin bekleme süreleri arttıkça artacaktır. Böyle bir durumda taksiciler artık sadece bahşiş verenleri taksilerine almaya başlayacaklar. Bahşiş ödemek istemeyen tüketicilerimiz ise belki taksi bulamayacak. Bekleme süreleri daha önce 5 dakika ise bu nedenle 15 dakikaya çıkacak\" dedi.
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\"HERKES BAHŞİŞ ÖDEMEYE BAŞLAYINCA BAHŞİŞLER ARTACAK\"
Avukat Üzülmez, bahşiş miktarının her geçen gün artacağını ifade ederek, \"Bahşiş nedir? Normalde bir hizmet alırsınız ve hizmeti aldığınızda memnun ayrılırsınız. Gönlünüzden kopan bir para verirsiniz ama burada hizmeti almadan bir para garantisi veriyorsunuz. Taksici geldi hizmeti beğenmediğinizde yine de bahşişi ödemek zorunda kalacaksınız. Burada aslında taksi erişim süresini kısaltmak için ödemiş olduğumuz bir ön ödeme var. Her ne kadar taksi erişim süresi kısa olsa da bu sefer bu rakamlar normalleşmeye başlayacak. Herkes bahşiş ödemeye başlayacağı için bu sefer bahşişler artmaya başlayacak. Bugün 15 TL bahşiş verebiliyorsanız bu artık normalleşecek ve o bahşiş oranı 50 TL'ye çıkacak. Ancak aldığınız hizmet aynı kalacak. Biz bu sebeple bunu desteklemiyoruz. Konfederasyon olarak da uygulamanın sahiplerinin bu yöntemi bir kez daha düşünmesini istiyoruz. Kaldırabiliyorlarsa kaldırmalarını rica ediyoruz. Muhataplarıyla bir toplantı da yapılabilir\" diye konuştu.
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\"15 TL İLE KAHVEHANEDE ÇAY İÇİYORLAR\"
18 yıldır taksicilik yaptığını belirten İbrahim Keskin, \"O seçenek zaten orada yazılı. Müşteri ona tıkladıysa verir. Bahşişe tıklamadığı sürece onu kaygılandıracak bir şey yok. Bence mantıklı. Müşteri ister kullanır ister kullanmaz\" dedi. Taksici Turan Sert, \"Güzel bir şey. Desteklemeyen müşteriler onaylamasın. 15 TL ile kahvehanede çay içiyorlar ne olacak\" diye konuştu.
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Semih Akdeniz, \"Mantıklı olmaz bence. Taksici sadece ücretini alsın. Neden bahşiş vereyim ki? Taksici zaten ücretini alıyor. Bahşiş müşterinin gönlünden geçen bir şey. Verirse verir, vermezse vermez. Mecburiyet koşmak gibi, yanlış bir durum\" dedi. Gizem Çelik ise \"Her yerde para verenin ayrıcalığı var. Takside de olmasaymış iyi olurmuş\" şeklinde konuştu.
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'Bahşişli çağır' tartışması
Taksi çağırma uygulamasına eklenen 'Bahşişli Çağır' seçeneği taksicilerle yolcuları karşı karşıya getirdi. Uygulama bazı yolcuların tepkisini çekerken, bazı taksiciler ise bu durumdan memnun. Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu Hukuk Komisyonu Üyesi Av. Tayfun Üzülmez, "Taksici geldi, hizmeti beğenmediğinizde yine de bahşişi ödemek zorunda kalacaksınız. Burada aslında taksi erişim süresini kısaltmak için ödemiş olduğumuz bir 'ön ödeme' var. Her ne kadar taksi erişim süresi kısa olsa da bu sefer bu rakamlar normalleşmeye başlayacak. Herkes bahşiş ödemeye başlayacağı için bu sefer bahşişler artmaya başlayacak" dedi.
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