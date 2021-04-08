Danıştay'dan önemli karar: TSK'da başörtüsüne izin

Milli Savunma Bakanlığı 2017 yılında TSK kıyafet yönetmeliğinde değişiklik yaptı. Değişikliğe göre, kadın subay, astsubay ve askeri öğrencilerin resmi kıyafetlerinin üzerine türban takabilecekleri belirtildi. Bu değişikliğin laikliğe aykırı olduğu gerekçesiyle konu Halkın Kurtuluş Partisi tarafından Danıştay’a taşındı.

Danıştay 2. Dairesi, TSK’de türban serbestliğine izin veren yönetmelik hakkında oylama yaptı. Danıştay, yönetmeliğin iptali talebini 2’ye karşı 3 oyla reddetti.

OYNAT 02:27 CHP'li meclis üyesinden başörtülü hekime skandal sözler: Sana nasıl güvenebilirim ya beni zehirlersen? Diş hekimi olan ve pandemi döneminde filyasyon ekibinde görev yapan Tuğba Taşkın Öztürk, Bahçelievler Belediyesi CHP Meclis Üyesi İsmail Hakkı Temel hakkında 'Ayrımcılık' ve 'Hakaret' iddiasıyla Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. CHP Meclis Üyesi İsmail Hakkı Temel, kendisine Kovid- 19 testi yapılmak üzereyken Öztürk'e yönelik, 'Senin başında şu şey (başörtüsü) varken, sana nasıl güvenip ağzımı açarım. Ya beni zehirlersen' diyerek hakarette bulundu. BiP'te paylaş

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AİHM KARARI ÖRNEK GÖSTERİLDİ

Kararda, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne göre dinsel bir sembolün toplumda nasıl algılandığı konusunun ulusal makamların takdirinde olduğu, başörtüsünün gündelik yaşamın bir parçası haline geldiği belirtilerek “Bu da başörtüsü takan bireylerin diğer kişiler üzerinde sistematik bir baskı oluşturmadığını göstermektedir. Mevzuatımızda kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan personelin başı örtülü olarak çalışmasını açıkça yasaklayan bir kanun hükmü bulunmamaktadır” denildi.

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GÜNDEM Sağlık çalışanı kadından CHP'li meclis üyesine suç duyurusu: 'Başın kapalı sana nasıl güvenebilirim' demişti

Kararda türbanın gündelik yaşamın bir parçası haline geldiğine dikkat çekildi ve laiklik ilkesine aykırı olmadığı belirtildi.