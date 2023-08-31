Darbe sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 10 sene önceki konuşması yeniden gündemde: Gabon Parlametosu'nda olacakları söylemişti

''Burada çok çok anlamlı bir Afrika atasözünü sizlerle paylaşmak istiyorum, 'Sular yükseldikçe balıklar karıncaları yer, sular çekilince de karıncalar balıkları yer'. Kimse bugünkü üstünlüğüne ve gücüne güvenmesin zira kimin kimi yiyeceği suyun akışına bağlıdır.