Darbe sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 10 sene önceki konuşması yeniden gündemde: Gabon Parlametosu'nda olacakları söylemişti

Darbe sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2013 Gabon'daki sözleri gündem oldu.
Son dönemde bir biri ardına darbe ve sömürge karşıtlığının yaşandığı Afrika ülkelerine bir yenisi daha eklendi. 2019'da Sudan, 2020'de Mali, Gine, 2021'de Çad, 2022'de Burkina Faso ve 2023'te Nijer'in ardından Gabon'da da askeriye yönetime el koydu. Gabon’da cumhurbaşkanı seçim sonuçlarının ilanından sonra ulusal televizyon binasına giren bir grup asker, yönetimi ele geçirdiklerini açıkladı.
DEVRİK CUMHURBAŞKANI EV HAPSİNE ALINDI
FRANSIZLAR SINIR DIŞI EDİLECEK
Fransız yanlısı yönetimin devrilmesini yerel halk 'kurtuluş' sloganlarıyla karşılarken, ordu Fransız askerlerinin deport edileceğini açıkladı. Böylece Afrika'da birçok ülkeden kovulan Fransız askerlerinin Gabon'dan da sınır dışı edileceği açıklandı.
ERDOĞAN'IN 2013 YILINDAKİ KONUŞMASI GÜNDEM OLDU
Orta Afrika ülkelerinden Gabon'da Fransız yanlısı hükümete karşı yapılan askeri darbe ve Fransız askerlerinin ülkeden çıkarılacağının açıklanmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2013 yılında başbakanken Gabon Parlamentosu'nda yaptığı konuşma tekrar gündeme geldi. Erdoğan, Gabon Parlamentosu'nda yaptığı konuşmada sömürgeci devletleri kast ederek zamanı geldiğinde bu ülkelerden hesap sorulacağını söylemişti.
Erdoğan konuşmasında şu ifadeleri kullanmıştı;