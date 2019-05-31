Darbeci pilotlara ceza yağdı

FETÖ’nün darbe girişimi sırasında sivillere mermi yağdıran, derdest edilen komutanları Akıncı Üssü’ne taşıyan helikopter pilotlarının da aralarında bulunduğu 152 sanıklı Kara Havacılık davasında karar çıktı. Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 31 Temmuz 2017’de görülmeye başlanan ve darbe davalarının en kapsamlılarından biri olan Kara Havacılık davasında dün karar duruşması yapıldı. Mahkeme Başkanı Oğuz Dik’in açıkladığı kararla, 152 sanıktan 119’u hakkında mahkumiyet kararı verildi.

AKAR’I TAŞIYANA 3 BİN 932 YIL

56 sanığa “Anayasal düzeni ihlal” suçundan birer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası veren mahkeme, söz konusu sanıklara, 28 vatandaşın şehit olması, 276 kişinin de yaralanmasıyla ilgili “Kasten adam öldürme ve kasten öldürmeye teşebbüs” suçlarından ceza yağdırdı. Kararda 56 sanık, 6 ile 29’ar kez arasında ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı. 15 Temmuz’da Genelkurmay Başkanı olan Hulusi Akar’ı Akıncı Üssü’nde Çankaya Köşkü’ne götüren eski albay Uğur Kapan, 29 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 3 bin 932 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

ŞEHİTLERİN HESABI SORULDU

Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan darbecilerin arasında eski binbaşı Sadullah Abra ile eski yüzbaşı Hakan Sandık da bulunuyor. Eşi FETÖ’nün soruları dağıttığı 2010 KPSS davasının sanıkları arasında yer alan Abra ve Sandık 25 kez ağırlaştırılmış müebbet ile 3 bin 536 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Her iki sanık da Genelkurmay Başkanlığı karargahında 23 sivil ile Ankara İl Emniyet Müdürlüğünde 1 sivilin şehit edilmesi eylemlerinden sorumlu tutuldu. Dava konusu telsiz konuşmalarına göre, sanık Abra’nın “Üzerinde mavi lamba olan ne varsa vuracağız, polisleri vur polisleri” şeklinde ifadeler kullandığı tespit edilmişti.

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18 SANIĞA DA MÜEBBET

Ersel Ersoy, Murat Bolat, Gökhan Çiçek, Ömer Derelioğlu, Mehmet Fatih Armağan’ın da aralarında bulunduğu 18 sanık müebbet hapse mahkum edildi. Mahkeme, “Anayasayı ihlale yardım” suçundan ise 34 sanığa 12 yıl 6 ay ile 18 yıl arasında değişen sürelerde hapis cezası verdi. Öte yandan sanıklardan 11’i de “Silahlı örgüt üyesi olmak” suçundan cezalandırıldı. Bu sanıkların arasında 15 Temmuz’dan sonra tuğgeneralliğe terfi ettirilen ve bir süre Kara Havacılık Okul Komutanlığı da yapan sanık İdris Feyzi Okan da bulunuyor. Mahkeme, firari olan ve hakkında yakalama kararı bulunan 2 sanığın dosyasının ayrılmasına ve 31 sanığın ise beraatına karar verdi.

28 şehidin katilleri

15 Temmuz gecesi Kara Havacılık Komutanlığı’ndan havalanan helikopterler, başta Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, MİT ve Emniyet binası olmak üzere çok sayıda kamu kurumunu bombaladı, sivillerin üzerine mermi yağdırdı. Yine o dönem Genelkurmay Başkanı olan Hulusi Akar ve kuvvet komutanları ile derdest edilen birçok isim, söz konusu helikopterlerle darbenin merkezi Akıncı Üssü’ne götürüldü. Helikopterden açılan ateş sonucu 28 vatandaş şehit oldu, 276 kişi de yaralandı.

Talimat verene 3 bin 846 yıl

Darbe girişiminde kulede görev alıp pilotlara talimatları ileten darbeci eski albay Oğuz Yalçın’a 29 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 3 bin 856 yıl hapis cezası verildi. Yine sanık Yalçın ile birlikte kulede görev alan eski astsubay İlhan Ocakçıoğlu ise 29 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 3 bin 824 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Genelkurmay önünde zırhlı araçlara ve TRT önündeki sivillere ateş açan darbeci pilotlar İlkay Ateş ile Taha Fatih Çelik hakkında da 24’er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.