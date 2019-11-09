Gündem Darbecilere Yargıtay tokadı
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ

Darbecilere Yargıtay tokadı

Yargıtay, darbe girişimi sırasında dönemin Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga’nın derdest edilmesine ilişkin 19 sanığa darbeden verilen cezaları onayladı. Çatı darbe davasında 141 kez ağır müebbet alan Yurtta Sulh Konseyi üyesi Muhsin Kutsi Barış’a ayrıca “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçundan 12 yıl hapis verildi.

Osman Özgan Yeni Şafak
Muhsin Kutsi Barış (Önde)
Muhsin Kutsi Barış (Önde)

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, FETÖ’nün darbe girişiminde Fahri Kasırga’nın alıkonulması davasında, 14 sanığa verilen ağırlaştırılmış, 5 sanığa verilen müebbet hapis cezasını onadı. Darbe girişimi sırasında cuntacıların hedeflerinden birisi de o dönem Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri olan Fahri Kasırga’ydı. Cuntacılar, derdest ettikleri Kasırga’yı ambulansa bindirerek, darbenin yönetim merkezi olan Akıncı Üssü’ne götürdü.

Fahri Kasırga

KARAR VERİLEN İLK DARBE DAVASI

Kasırga’nın alıkonulmasına ilişkin eski Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı Muhsin Kutsi Barış ile firari darbeci tuğgeneral Ali Kalyoncu’nun da aralarında bulunduğu 27 cuntacı hakkında dava açıldı. Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, 15 Haziran 2017’de karar çıktı. Ankara’da karara çıkan ilk darbe davası olan söz konusu davada, 18 sanık ağırlaştırılmış müebbet, 5 sanık ise müebbet hapse çarptırıldı. Genelkurmay çatı davasının sanıkları arasında yer alan Yurtta Sulh Konseyi üyesi Muhsin Kutsi Barış’a da “Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçundan 12 yıl hapis cezası verildi. Suç tarihinde ambulans şoförü olarak zorunlu askerlik hizmetini yapan erler Aykut Şahin ve Mehmet Akif Özyılmaz hakkında beraat kararı veren mahkeme, firari Ali Kalyoncu’nun dosyasını ise ayırdı.

14 AĞIR MÜEBBET 5 MÜEBBET

Kararın temyiz edilmesi üzerine dosya, Yargıtay 16. Ceza Dairesi’nin önüne geldi. Daire, sanıklardan 14’üne verilen ağırlaştırılmış müebbet, 5’ine verilen müebbet hapis cezalarını onadı. Ayrıca bu sanıklara “Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçundan verilen 10 ve 12’şer yıl hapis cezaları da onandı. Daire, Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen başka bir darbe davasından yargılanan 4 sanık hakkındaki dosyanın birleştirilmesi gerektiği belirtilerek verilen hükmü bozdu.

KONSEY ÜYESİNİN CEZASINA ONAMA

Kasırga’nın derdest edilmesine ilişkin planlamayı yapan darbeci albay Muhsin Kutsi Barış, Genelkurmay çatı davasında 141 kez ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılmıştı. 16. Ceza Dairesi, Barış’a, Kasırga’nın alıkonulması suçundan verilen 12 yıl hapis cezasını da onayladı.

  • Erlerin beraatine onay
  • 16. Ceza Dairesi, davanın sanıkları arasında yer alan ambulans şoförü 2 ere verilen beraat kararlarını da onadı. Kararda, suç tarihinde zorunlu askerlik hizmetini yapan er Aykut Şahin ve er Mehmet Akif Özyılmaz’ın, üstlerinden araçların kullanılması yönünde emir aldıkları belirtilirken, sanıkların, yaşları, mesleki bilgileri, olayın gerçekleştiği yer ve zaman itibariyle verilen emirlerin bir suç işleme amacıyla verildiğini bilebilecek durumda olmadıkları kaydedildi.

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