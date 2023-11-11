|
Gündem

Darülaceze Sosyal Yaşam Şehri açılıyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye Yüzyılı'na damgasını vuracak vizyoner bir proje olan Darülaceze Sosyal Yaşam Şehri'nin yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açılacağını açıkladı.

Resul Ekrem Şahan
04:00 - 11/11/2023 Cumartesi
Güncelleme: 02:00 - 11/11/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Mahinur Özdemir Göktaş.

Mahinur Özdemir Göktaş.

Darülaceze’nin köklü bir geçmişe sahip olduğunu hatırlatan Göktaş, “1895'ten beri ihtiyaç sahiplerine hizmet veren Darülaceze'nin misyonunu koruyarak gerçekleştirdiğimiz Sosyal Yaşam Şehri Projemiz kurumun tarihi ve sosyal mirasının gelecek nesillere taşınmasını sağlayacak” ifadelerini kullandı.Bakan Göktaş, temeli geçen yıl mayıs ayında yine Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından atılan Arnavutköy Yassıören’deki projenin ihtiyaç sahibi vatandaşların ve koruma altındaki çocukların her türlü ihtiyacını karşılayacağını ifade etti. Projenin 150 bin metrekare alan üzerine, yatay mimari prensibiyle zemin artı 3 kattan oluşacak şekilde tasarlandığının altını çizen Göktaş, “Sağlıklı, yatağa bağlı, Alzheimer ve demanslı, bağışçı sakinler ile koruma altında olan çocuklara yönelik birimleri içeren 11 bloktan oluşuyor. Tamamı 23 blok yaklaşık bin yatak kapasiteli tesisten oluşan komplekste odalar tek, 2, 3 ve 4 kişilik olacak şekilde tasarlandı” dedi.



Birçok hastalığın çaresini buldular: İşte İslâm âlimlerinin miras bıraktığı bitkisel ilaçlar ve tedavi yöntemleri
Birçok hastalığın çaresini buldular: İşte İslâm âlimlerinin miras bıraktığı bitkisel ilaçlar ve tedavi yöntemleri

İslâm dininin tebliğinden sonra Peygamber Efendimizin işaret ve teşvikleriyle dini ilimlerin yanında Tıp Bilimi de oldukça gelişti. Tıp Bilimi ile ilgili bir çok alim yetişti. Müslüman coğrafyasının genişlemesi ile tüccar ve gezginler, daha önce hiç görmedikleri bitkileri ve tohumları keşfetmeye başladılar. Dünyanın dört bir yanından birçok bitki toplayıp beraberlerinde getiren Müslümanlar, bu bitkilerin kullanımı ile ilgili ilk bilgileri edindiler. Kurdukları bahçeler, güzelliklerinin yanı sıra birer bilimsel saha laboratuvarı haline geldi. Âlimler, buralarda yetişen bitkilerin tıbbi özellikleri üzerine kitaplar yazıyorlar, birçok hastalığın tedavisinde bu bitkileri kullanıyorlardı. Peki, şifalı bitkiler hangileri? Hastalıklara şifa olan bitkiler hangileri? İşte İslâm âlimlerinin miras bıraktığı bitkisel ilaçlar ve tedavi yöntemleri...


#Aktüel
#Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
#Mahinur Özdemir Göktaş
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
2 yıl geri ödemesiz 150 bin TL evlilik kredisi başvurusu nasıl yapılır, yaş sınırı olacak mı? Evlilik kredisi ne zaman yürürlüğe girecek?