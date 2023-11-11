Darülaceze Sosyal Yaşam Şehri açılıyor

Mahinur Özdemir Göktaş.
Darülaceze’nin köklü bir geçmişe sahip olduğunu hatırlatan Göktaş, “1895'ten beri ihtiyaç sahiplerine hizmet veren Darülaceze'nin misyonunu koruyarak gerçekleştirdiğimiz Sosyal Yaşam Şehri Projemiz kurumun tarihi ve sosyal mirasının gelecek nesillere taşınmasını sağlayacak” ifadelerini kullandı.Bakan Göktaş, temeli geçen yıl mayıs ayında yine Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından atılan Arnavutköy Yassıören’deki projenin ihtiyaç sahibi vatandaşların ve koruma altındaki çocukların her türlü ihtiyacını karşılayacağını ifade etti. Projenin 150 bin metrekare alan üzerine, yatay mimari prensibiyle zemin artı 3 kattan oluşacak şekilde tasarlandığının altını çizen Göktaş, “Sağlıklı, yatağa bağlı, Alzheimer ve demanslı, bağışçı sakinler ile koruma altında olan çocuklara yönelik birimleri içeren 11 bloktan oluşuyor. Tamamı 23 blok yaklaşık bin yatak kapasiteli tesisten oluşan komplekste odalar tek, 2, 3 ve 4 kişilik olacak şekilde tasarlandı” dedi.