Darülaceze Sosyal Yaşam Şehri açılıyor

İslâm dininin tebliğinden sonra Peygamber Efendimizin işaret ve teşvikleriyle dini ilimlerin yanında Tıp Bilimi de oldukça gelişti. Tıp Bilimi ile ilgili bir çok alim yetişti. Müslüman coğrafyasının genişlemesi ile tüccar ve gezginler, daha önce hiç görmedikleri bitkileri ve tohumları keşfetmeye başladılar. Dünyanın dört bir yanından birçok bitki toplayıp beraberlerinde getiren Müslümanlar, bu bitkilerin kullanımı ile ilgili ilk bilgileri edindiler. Kurdukları bahçeler, güzelliklerinin yanı sıra birer bilimsel saha laboratuvarı haline geldi. Âlimler, buralarda yetişen bitkilerin tıbbi özellikleri üzerine kitaplar yazıyorlar, birçok hastalığın tedavisinde bu bitkileri kullanıyorlardı. Peki, şifalı bitkiler hangileri? Hastalıklara şifa olan bitkiler hangileri? İşte İslâm âlimlerinin miras bıraktığı bitkisel ilaçlar ve tedavi yöntemleri...