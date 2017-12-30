DEAŞ hırsızlık emri vermiş

İstanbul’un farklı ilçelerinde meydana gelen hırsızlık ve gasp olayları, polisi harekete geçirdi. Kısa süreli çalışmanın ardından, hırsızlık suçuna karışanların terör örgütü DEAŞ ile bağlantısı ortaya çıktı. Konuyu devralan İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, örgütün hücrelerini belirlemek için çalışma başlattı.

HIRSIZLIK VE GASPI MEŞRULAŞTIRDI

Bu çalışma sonunda, uluslararası güçlerin maşa olarak kullandığı terör örgütü DEAŞ’ın, istismar aracı yaptığı dini söylemler üzerinden bu defa da hırsızlığı meşrulaştırdığı anlaşıldı. Örgütün mensuplarına sözde fetva yoluyla talimat gönderdiği, örgüte ganimet için hırsızlık ve gasp yapmanın helal olduğunu ilettiği belirlendi.

HÜCRELERE BASKIN: 46 GÖZALTI

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Tüm bu gelişmeler üzerine İstanbul polisi önceki gece 10 ilçede 25 farklı adrese eşzamanlı baskın yaptı. DEAŞ adına “ganimet” adı altında kaçakçılık, hırsızlık ve gasp gibi suçlardan elde edilen kazancı örgüte aktaran 43’ü yabancı uyruklu 46 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin sorguları sürerken, gasp ve hırsızlıktan elde ettikleri parayı kimlere teslim ettikleri de inceleniyor.