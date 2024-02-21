DEAŞ'a Bozdoğan darbesi: Bakan Yerlikaya 'teröristlere göz açtırmayacağız' diyerek duyurdu

İçişleri Bakanı Yerlikaya, 5 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik eş zamanlı olarak gerçekleştirilen 'Bozdoğan-6' operasyonlarında 47 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya'nın açıklaması şu şekilde;

Bakan Yerlikaya'nın açıklaması şu şekilde;

5 İlde DEAŞ Terör Örgütüne yönelik eş zamanlı olarak gerçekleştirilen “BOZDOĞAN-6” Operasyonlarında 47 şüpheli yakalandı. Aziz Milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle mücadelemize aralıksız devam edeceğiz!