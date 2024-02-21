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DEAŞ'a Bozdoğan darbesi: Bakan Yerlikaya 'teröristlere göz açtırmayacağız' diyerek duyurdu

İçişleri Bakanı Yerlikaya, 5 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik eş zamanlı olarak gerçekleştirilen 'Bozdoğan-6' operasyonlarında 47 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

Seda Ekinci
Seda Ekinci
09:51 - 21/02/2024 Çarşamba
Güncelleme: 10:02 - 21/02/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
'Bozdoğan-6' operasyonlarında 47 şüpheli yakalandı.
'Bozdoğan-6' operasyonlarında 47 şüpheli yakalandı.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, 5 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik eş zamanlı olarak gerçekleştirilen 'Bozdoğan-6' operasyonlarında 47 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya'nın açıklaması şu şekilde;

5 İlde DEAŞ Terör Örgütüne yönelik eş zamanlı olarak gerçekleştirilen “BOZDOĞAN-6” Operasyonlarında 47 şüpheli yakalandı. Aziz Milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle mücadelemize aralıksız devam edeceğiz!


Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüklerimizce İstanbul, Kırıkkale, Ankara, Adana ve Bursa’da düzenlenen operasyonlar kapsamında;
  • 📌İstanbul’da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 22 şüpheli yakalandı.
  • 📌Kırıkkale’de DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 1 şüpheli yakalandı.
  • 📌Ankara’da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 15 şüpheli yakalandı.
  • 📌Adana’da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 2 şüpheli yakalandı.
  • 📌Bursa’da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 7 şüpheli yakalandı.

1 Haziran 2023’ten Günümüze Kadar DEAŞ’e yönelik toplam bin 162 operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 2 bin 402 şüpheli yakalandı. Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin.





#Ali Yerlikaya
#İçişleri Bakanı
#Bozdoğan-6
#operasyon
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