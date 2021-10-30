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ANTALYA

Delice’yi çöplüğe çevirdiler

Gazipaşa’dan Akdeniz’e dökülen Delice Deresi can çekişiyor. Bölgeye daha önce çöp dökenlere ceza kesen Gazipaşa Belediyesi, aynı noktaya moloz atmaya başladı. CHP’li belediyeye ait bir kamyon, dere kenarına tonlarca atık dökerken görüntülendi.

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Yusuf Özdemir Yeni Şafak
Delice’yi çöplüğe çevirdiler
Gazipaşa’dan Akdeniz’e dökülen Delice Deresi can çekişiyor.

Antalya’da Emlak Vergisi borçları yüzünden binlerce ilçe sakininin aracına haciz ve yakalama koydurup bağlatan CHP’li Gazipaşa Belediyesi, yeni bir skandala imza attı. Kahyalar Mahallesi’nden geçip Akdeniz’e dökülen Delice Deresi can çekişiyor. Çöplüğe dönen dereyi Gazipaşa Belediyesi’nin kirlettiği ortaya çıktı. İlçede geçen yıl dereye kaçak atık dökenleri dronla tespit edip ceza kesen belediyenin, aynı bölgeye moloz döktüğü tespit edildi. Gazipaşa Belediyesi’ne ait bir kamyon, Delice Deresi’nin kenarına tonlarca atık dökerken görüntülendi.

Gazipaşa Belediye Başkanı nMehmet Ali Yılmazn
Gazipaşa Belediye Başkanı nMehmet Ali Yılmazn

SAHİLLER TEHDİT ALTINDA

Çöplüğe dönen derede biriken tonlarca atık, Akdeniz sahillerini tehdit ediyor. Dereye bırakılan atıkların ilk yağmurla denize ulaşması beklenirken; Kahyalar Mahallesi’nde yaşayan vatandaşlar da duruma tepkili. Bölgeye atılan plastik bidonlar, mobilya ve inşaat atıkları, araç lastikleri, cam kırıkları ve çöpler, insan ve çevre sağlığını da olumsuz etkiliyor.

Yetkili devlet kurumlarının denetimleri arttırması, Delice Deresi’ne dökülen atıkların yağmurlar başlamadan kaldırılıp bölgeyi çöplüğe çevirenler hakkında işlem yapılması isteniyor.

Gazipaşa'da geri dönüşüm deposunda yangın
OYNAT 00:59
Gazipaşa'da geri dönüşüm deposunda yangın
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde belediyeye ait şirket tarafından işletilen geri dönüşüm deposunda yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin 1 saatlik müdahalesiyle söndürülürken, 1 iş makinesi ve toplanan geri dönüşüm malzemeleri yandı.


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