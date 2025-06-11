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DEM Parti: İmralı'ya gitmek için hazırlık yapıyoruz

DEM Parti: İmralı'ya gitmek için hazırlık yapıyoruz

Lokman Özdemir
Lokman Özdemir
15:4811/06/2025, Çarşamba
G: 11/06/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan
DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan yaptığı açıklamada 'İmralı'ya gitmek için hazırlık yapıyoruz. En kısa sürede gideceğiz.' dedi.

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, partili bir heyetle İmralı Adası’nda teröristbaşı Abdullah Öcalan’ı ziyaret etmeyi planladıklarını ve Öcalan’ın farklı siyasi aktörlerle de görüşme talebinin olduğunu açıkladı.


Doğan'ın açıklamalarının satır başları şu şekilde:

En kısa sürede, İmralı Adası'nda bir ziyaret gerçekleştirmeyi planlıyoruz. İçinde eş başkanlarımızın bulunduğu, merkez yürütme kurulu üyelerimizden oluşan bir heyetle, hem bu dönemi anlamak, hem anlatmak, hem daha güçlü bir şekilde örgütlenmek için kendisiyle doğrudan görüşmek, istişarelerde bulunmak üzere bir hazırlık yapıyoruz. En kısa sürede kendisini ziyaret edeceğiz DEM Parti heyeti olarak.

Yine önümüzdeki günlerde Öcalan'ın, farklı siyasi partilerin temsilcileriyle de buluşması kuvvetle muhtemel.

Sorunun kapsamı ve ağırlığı düşünüldüğünde, işte Sayın Mesut Barzani, Sayın Neçirvan Barzani, Sayın Mazlum Abdi, Sayın Kubat ve Bafıl Talabani'yle de, görüşmesinin faydalı olacağını düşünüyoruz Öcalan'ın. Bu görüşmeleri yapmak istediğini de biliyoruz.


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