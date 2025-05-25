DEM Parti MHP'yi ziyaret edecek: Yeni haftada kritik görüşme

DEM Parti'nin siyasi parti ziyaretleri 19 Mayıs tarihinde başladı. Heyette; Tuncer Bakırhan, Tülay Hatimoğulları Oruç, Gülistan Kılıç Koç Yiğit ve Sezai Temelli yer aldı. Temasların ilk adresi DEVA Partisi olurken, ardından Saadet Partisi ziyaret edildi.





DEM Parti MHP'yi ziyaret edecek





Bu temasların ardından yazılı bir açıklama yayımlayan DEM Parti, görüşmelerde İmralı ile gerçekleşen son temasın ve PKK'nın fesih kararının kapsamlı biçimde ele alındığını belirtti.





DEM heyetinin bir sonraki durağı CHP oldu. Yaklaşık 1,5 saat süren görüşmede gündeme gelen başlıklardan biri de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin önerdiği “Milli Birlik Komisyonu”ydu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bu öneriye ilişkin, “Devlet Bey’in Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde komisyon kurulması fikrine olumlu yaklaşımı önemli” değerlendirmesinde bulundu.





Geçtiğimiz hafta ise DEM heyeti, Yeniden Refah ve Gelecek Partilerini de ziyaret ederek sürece dair temaslarını sürdürdü. Şimdi gözler, 27 Mayıs Salı günü saat 11.30’da Meclis’te MHP ile yapılacak kritik görüşmeye çevrildi. Bu temasın ardından AK Parti ile de benzer bir görüşmenin gerçekleşmesi bekleniyor.







