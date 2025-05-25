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DEM Parti MHP'yi ziyaret edecek: Yeni haftada kritik görüşme

DEM Parti MHP'yi ziyaret edecek: Yeni haftada kritik görüşme

13:0825/05/2025, Pazar
Yeni Şafak
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DEM Parti tarafından yapılan açıklamada, "Siyasi istişarelerimiz çerçevesinde, önümüzdeki hafta hem bileşen partilerimiz ve ittifak güçlerimizle hem de AK Parti ve MHP ile görüşmelerimizi sürdüreceğiz" denilmişti.
DEM Parti tarafından yapılan açıklamada, "Siyasi istişarelerimiz çerçevesinde, önümüzdeki hafta hem bileşen partilerimiz ve ittifak güçlerimizle hem de AK Parti ve MHP ile görüşmelerimizi sürdüreceğiz" denilmişti.

PKK'nın fesih kararının ardından siyasi partilerle temaslarını hızlandıran DEM Parti, yeni haftaya dikkat çeken bir görüşmeyle başlayacak. DEM heyeti, 27 Mayıs Salı günü saat 11.30’da Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde MHP ile bir araya gelecek. Ziyaretin, siyasi istişareler çerçevesinde gerçekleşmesi bekleniyor. Bu görüşmede ne tür mesajların verileceği ve süreçte nasıl bir yol izleneceği şimdiden merak konusu oldu.

DEM Parti'nin siyasi parti ziyaretleri 19 Mayıs tarihinde başladı. Heyette; Tuncer Bakırhan, Tülay Hatimoğulları Oruç, Gülistan Kılıç Koç Yiğit ve Sezai Temelli yer aldı. Temasların ilk adresi DEVA Partisi olurken, ardından Saadet Partisi ziyaret edildi.


DEM Parti MHP'yi ziyaret edecek


Bu temasların ardından yazılı bir açıklama yayımlayan DEM Parti, görüşmelerde İmralı ile gerçekleşen son temasın ve PKK'nın fesih kararının kapsamlı biçimde ele alındığını belirtti.


DEM heyetinin bir sonraki durağı CHP oldu. Yaklaşık 1,5 saat süren görüşmede gündeme gelen başlıklardan biri de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin önerdiği “Milli Birlik Komisyonu”ydu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bu öneriye ilişkin, “Devlet Bey’in Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde komisyon kurulması fikrine olumlu yaklaşımı önemli” değerlendirmesinde bulundu.


Geçtiğimiz hafta ise DEM heyeti, Yeniden Refah ve Gelecek Partilerini de ziyaret ederek sürece dair temaslarını sürdürdü. Şimdi gözler, 27 Mayıs Salı günü saat 11.30’da Meclis’te MHP ile yapılacak kritik görüşmeye çevrildi. Bu temasın ardından AK Parti ile de benzer bir görüşmenin gerçekleşmesi bekleniyor.



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