Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Türksat 6A uydusunda ilk ihracat gerçekleştirildi

Türksat 6A uydusunda ilk ihracat gerçekleştirildi

11:0125/05/2025, Pazar
DHA
Sonraki haber
Türksat 6A uydusunda ilk ihracat gerçekleştirildi
Türksat 6A uydusunda ilk ihracat gerçekleştirildi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "TÜRKSAT 6A ile doğudaki en uzak kapsamamız olan coğrafyalara ilk defa uydu kapasitesi ihraç etmiş bulunuyoruz. Dubai'de imzalanan anlaşmayla Türksat resmen Güney Asya pazarında faaliyet gösteren bir operatör haline geldi" dedi.

Bakan Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Dubai'de düzenlenen CABSAT 2025 Fuarı kapsamında Türksat 6A üzerinden gerçekleştirilen ilk ihracata ilişkin değerlendirmede bulundu. Uraloğlu, Türksat'ın uydu hizmetleri alanında geldiği noktaya dikkat çekerek, Dubai'de yapılan anlaşmalarla birlikte Türkiye'nin kendi geliştirdiği ilk haberleşme uydusu Türksat 6A üzerinden Batı ve Güney Asya'ya yönelik kapasite satışı gerçekleştirildiğini bildirdi.

Uraloğlu, Dubai merkezli bir şirket ile imzalanan anlaşmanın hem teknik kabiliyet hem de ticari başarı açısından tarihi bir adım olduğunu belirterek, "Türksat uyduları Batı Avrupa'dan Hindistan'a, Orta Asya'dan Güney Afrika'ya varıncaya kadar çok geniş bir coğrafyada hizmet vermektedir. Daha önce diğer uydularımızla birçok uluslararası şirkete hizmet sağlayarak uydu haberleşme alanında ihracat gerçekleştirmiştik. Bugün geldiğimiz noktada, Türk mühendisliğinin ürünü olan Türksat 6A ile doğudaki en uzak kapsamamız olan coğrafyalara ilk defa uydu kapasitesi ihraç etmiş bulunuyoruz. Bu satışla birlikte Türksat; Hindistan, Tayland, Malezya ve Endonezya gibi ülkeleri kapsayan Güney Asya pazarına doğrudan hizmet sunmaya başladı. Bu, yalnızca bir kapasite satışı değil; aynı zamanda Türkiye'nin uzaydaki teknolojik egemenliğinin tescillenmesidir" dedi.

'TÜRKSAT artık küresel bir oyuncudur'

Uraloğlu, yapılan satışın stratejik katkılarına da değinerek, Türksat'ın yalnızca Türkiye için değil, bölge ülkeleri ve küresel pazarlar için de güçlü bir uydu operatörü haline geldiğini vurguladı. Anlaşmanın Türksat 6A'nın uluslararası pazara entegrasyonunu sağlarken, aynı zamanda Türkiye'nin uydu hizmetleri gelirini de artıracağını kaydeden Uraloğlu, "Artık uydularımızın kapsama alanındaki 5 milyar insana erişebilen Türksat, uydu teknolojilerinde çok daha güçlü bir şekilde hizmet sunmaktadır. Türksat, yüzde yüz Türk mühendisliğinin eseri olan Türksat 6A'nın da dahil olduğu uydu filosuyla dünyanın yüzde 65'ine ulaşabilmektedir. Tüm dünyada adından söz ettiren Türksat, artık küresel bir oyuncu olarak Türkiye'nin uluslararası markalarından biri haline gelmiştir. Yapılan ihracatla birlikte Türksat, daha önce aktif olarak giremediği Güney Asya pazarında faaliyet gösteren bir operatör haline geldi" ifadelerini kullandı.



#Türksat 6A
#Abdulkadir Uraloğlu
#Ulaştırma ve Altyapı Bakanı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Gassal 2. sezon oyuncu kadrosuna kimler katıldı? TRT Tabii Gassal dizisi yeni sezon kaç bölümden oluşuyor?