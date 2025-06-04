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DEM Parti'nin bayramlaşma programında dikkat çeken MHP detayı

DEM Parti'nin bayramlaşma programında dikkat çeken MHP detayı

11:194/06/2025, Çarşamba
G: 4/06/2025, Çarşamba
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DEM Parti heyeti MHP Lideri Bahçeli ile görüşmüştü.
DEM Parti heyeti MHP Lideri Bahçeli ile görüşmüştü.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM), bayramın ikinci gününde altı farklı siyasi partiyle karşılıklı bayramlaşma ziyaretleri düzenleyecek. Bayramlaşma programına ilk olarak Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) ile başlanacak.

DEM Parti, Kurban Bayramı'nın ikinci günü olan 7 Haziran Cumartesi günü siyasi partiler arası bayramlaşma programı kapsamında ziyaretler gerçekleştirecek. Parti heyeti; MYK Üyesi Cemile Turhallı Balsak, PM Üyesi Fatma Koçyiğit Öner ve Milletvekili Zülküf Uçar’dan oluşacak.


İlk sırada MHP var


Heyet, gün boyunca Milliyetçi Hareket Partisi, Gelecek Partisi, Yeniden Refah Partisi, Adalet ve Kalkınma Partisi, Saadet Partisi ve DEVA Partisi’ni ziyaret edecek.



Ziyaretler 09.25’te başlayacak, 14.25’e kadar sürecek.

DEM Parti Genel Merkezi’ne yapılacak bayramlaşma ziyaretlerini ise Eş Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Rüştü Tiryaki ile PM Üyeleri Zeyno Bayramoğlu ve İhsan Seylan karşılayacak.


Ziyaret ve kabul programı, DEM Parti’nin Ankara Balgat’taki Genel Merkezi’nde gerçekleşecek.


DEM ve MHP ilk kez Ramazan Bayramı'nda bayramlaştı.


İşte ziyaret ve kabul saatleri:


#DEM Parti
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