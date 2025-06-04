DEM Parti'nin bayramlaşma programında dikkat çeken MHP detayı

DEM Parti, Kurban Bayramı'nın ikinci günü olan 7 Haziran Cumartesi günü siyasi partiler arası bayramlaşma programı kapsamında ziyaretler gerçekleştirecek. Parti heyeti; MYK Üyesi Cemile Turhallı Balsak, PM Üyesi Fatma Koçyiğit Öner ve Milletvekili Zülküf Uçar’dan oluşacak.

İlk sırada MHP var

İlk sırada MHP var

Heyet, gün boyunca Milliyetçi Hareket Partisi, Gelecek Partisi, Yeniden Refah Partisi, Adalet ve Kalkınma Partisi, Saadet Partisi ve DEVA Partisi’ni ziyaret edecek.