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Demirören Yatırım Holding'den Tayfun Demirören'in tutuklanmasına ilişkin kamuoyu açıklaması

Demirören Yatırım Holding'den Tayfun Demirören'in tutuklanmasına ilişkin kamuoyu açıklaması

23:2715/02/2025, Cumartesi
DHA
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Demirören Yatırım Holding, Tayfun Demirören'in şahsına ait olan şirket ile bir bağlantısının bulunmadığını 3 Ocak 2024'te yaptıkları açıklamada kamuoyuna duyurduklarını yineledi.
Demirören Yatırım Holding, Tayfun Demirören'in şahsına ait olan şirket ile bir bağlantısının bulunmadığını 3 Ocak 2024'te yaptıkları açıklamada kamuoyuna duyurduklarını yineledi.

Demirören Yatırım Holding, firmanın Yönetim Kurulu Üyesi Tayfun Demirören'in tutuklanmasına ilişkin kamuoyu açıklaması yaptı. Tayfun Demirören'in kendi şahsına ait firmadaki ticari faaliyetlerinden ötürü tutuklandığı belirtilen açıklamada, "Bu şirketle ilgili tüm yatırım ve borçlardan da kendisi sorumludur. Demirören Yatırım Holding'in davaya konu olan ticari faaliyetlerle herhangi bir ilgisi veya borcu bulunmamaktadır." denildi.

Demirören Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi
Tayfun Demirören
'in şahsına ait şirketindeki ticari faaliyetlerden ötürü tutuklandığı bildirildi.
Konuya ilişkin ise
Demirören Yatırım Holding
'den kamuoyu açıklaması yapıldı.
Tayfun Demirören'in tutuklanmasının sebebinin şahsına ait firmayla ilgili olduğu vurgulanan açıklamada
Demirören Yatırım Holding
'in davaya konu olan ticari faaliyetlerle herhangi bir ilgisinin veya borcunun bulunmadığı belirtildi.
Şirketten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Yönetim Kurulu Üyemiz Sn. Tayfun Demirören, kendi şahsına ait '
Mikare Real Estate
' şirketindeki ticari faaliyetlerinden doğan bir konuyla ilgili tutuklanmıştır. Söz konusu şirket, Sn. Tayfun Demirören'in şahsına aittir. Bu şirketle ilgili tüm yatırım ve borçlardan da kendisi sorumludur.

Demirören Yatırım Holding'in davaya konu olan ticari faaliyetlerle herhangi bir ilgisi veya borcu bulunmamaktadır.

Sn. Tayfun Demirören'in şahsına ait olan şirket ile Demirören Yatırım Holding'in bir bağlantısının bulunmadığı, 3 Ocak 2024 tarihinde yayımladığımız basın açıklaması ile de kamuoyuna duyurulmuştur.

Sn. Tayfun Demirören ile ilgili gelişme, Demirören Yatırım Holding'te büyük bir üzüntü yaratmıştır.

Yüce Türk yargısına intikal eden bu konunun, adil bir şekilde sonuçlanacağına inancımız tamdır.

Basına ve kamuoyuna duyurulur. "

#Tayfun Demirören
#Demirören Yatırım Holding
#Mikare Real Estate

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