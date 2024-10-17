Demokrasimiz Gazze'yle birlikte yıkılıyor

Ankara’da önceki gün düzenlenen “Filistin'in Geleceği” konulu konferansa konuk olan yabancı katılımcılar dünya kamuoyuna "Demokrasimiz de Gazze ile birlikte yıkılıyor” mesajı gönderdi. Eski Avrupa Parlamentosu Başkan Yardımcısı Ryszard Czarnecki, "Türkiye üzerine düşeni yapıyor, ancak biz uluslararası düzeyde daha fazlasını yapmalıyız" dedi.
Ankara'da önceki gün AK Parti Genel Merkezi’nde gerçekleştirilen üç oturumlu “Filistin'in Geleceği” konferansı yurt dışından önemli isimleri bir araya getirdi.
BU BARBARLIĞA 'DUR' DENMELİ
Eski Avrupa Parlamentosu Başkan Yardımcısı Ryszard Czarnecki, Türkiye'nin Filistin meselesindeki önemli rolüne vurgu yaptı. Czarnecki, "Türkiye üzerine düşeni yapıyor, ancak biz uluslararası düzeyde daha fazlasını yapmalıyız" dedi. Czarnecki, BM kararlarının uygulanmasındaki zorluklara dikkat çekti. Portekiz’in eski Avrupa İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Bruno Maçaes ise Gazze'de yaşanan insani krize değinerek, "Demokrasimiz de Gazze ile birlikte yıkılıyor. Gıda ve hijyen sorunu had safhada, insanlar hayatlarını kaybediyor" dedi. Maçaes, Batılı politikacıların bu barbarlığa dur demesi gerektiğini vurguladı. Slovenya Cumhuriyeti Parlamento Üyesi Miroslav Gregoric, Gazze Şeridi'nin 7 Ekim'den itibaren "dünyanın en büyük hapishanesi" haline geldiğini belirtti. İsrail'in savaş suçlarıyla ilgili uluslararası kurumların harekete geçmesi gerektiğini belirten Gregoric, Filistin halkının kendi kaderini tayin etme hakkına sahip olduğunu dile getirdi. George Washington Üniversitesi'nden Michael Barnett, uluslararası düzenin eksikliğine dikkat çekerek, "İsrail'in işgali bir devletli çözümü meşrulaştırıyor" dedi. Barnett, Filistinlilerin korunması gerektiğini vurgularken, ABD'nin bu konuda daha fazla sorumluluk alması gerektiğini belirtti.
ULUSLARARASI YAPTIRIM UYGULANMALI
Leeds Üniversitesi'nden Salman Said, Filistin meselesinin sadece bir iç politika olmadığını, küresel sonuçlar doğurduğunu ifade ederek, hükümetlerin hem kendi halklarına hem de komşu halklara karşı sorumluluk taşıdığını hatırlattı. Madrid Dış Politika Direktörü Vicente Palacio, Avrupa Birliği'nin Filistin konusundaki tutumunu değerlendirerek,
"AB'nin dış politikası karmaşık, ancak iki devletli çözümün öncelik olduğu bir planın uygulanması gerekiyor" dedi. Nottingham Üniversitesi'nden Viktor Kattan, İsrail'in Batı Şeria'daki uygulamalarının ırksal ayrımcılık olduğunu belirterek, "Uluslararası toplumun bu durumu izleyip yaptırım uygulaması şart" şeklinde konuştu.
Minik Suhaır'e protez takıldı
- Gazze’deki soykırımda bir elini kaybeden üç yaşındaki Suhaır Albana’ya Türkiye’de protez dirsek takıldı. Ailesiyle birlikte Gazze’deki güvenli bölgeye gitmeye çalışırken İsrail’in saldırısında babasını kaybeden Albana ağır yaralandı. Yetersiz tıbbi imkanlar nedeniyle müdahale edilemeyen küçük kız annesi ve 1 yaşındaki kardeşiyle Mısır’a sevk edildi. İki yaşındaki kardeşi ise Gazze’de kaldı. Suhaır, son çare olarak Türkiye’ye geldi. Ankara’da özel bir protez merkezinde tedavi gören Suhaır şimdi protez koluyla hayata tutunmaya çalışıyor. Suhair’in annesi Huada ise kızının sağlığına kavuşmasından sonra geride bıraktığı çocuğuna ve ülkesine dönmek istiyor.