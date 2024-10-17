Demokrasimiz Gazze'yle birlikte yıkılıyor

Eski Avrupa Parlamentosu Başkan Yardımcısı Ryszard Czarnecki, Türkiye'nin Filistin meselesindeki önemli rolüne vurgu yaptı. Czarnecki, "Türkiye üzerine düşeni yapıyor, ancak biz uluslararası düzeyde daha fazlasını yapmalıyız" dedi. Czarnecki, BM kararlarının uygulanmasındaki zorluklara dikkat çekti. Portekiz’in eski Avrupa İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Bruno Maçaes ise Gazze'de yaşanan insani krize değinerek, "Demokrasimiz de Gazze ile birlikte yıkılıyor. Gıda ve hijyen sorunu had safhada, insanlar hayatlarını kaybediyor" dedi. Maçaes, Batılı politikacıların bu barbarlığa dur demesi gerektiğini vurguladı. Slovenya Cumhuriyeti Parlamento Üyesi Miroslav Gregoric, Gazze Şeridi'nin 7 Ekim'den itibaren "dünyanın en büyük hapishanesi" haline geldiğini belirtti. İsrail'in savaş suçlarıyla ilgili uluslararası kurumların harekete geçmesi gerektiğini belirten Gregoric, Filistin halkının kendi kaderini tayin etme hakkına sahip olduğunu dile getirdi. George Washington Üniversitesi'nden Michael Barnett, uluslararası düzenin eksikliğine dikkat çekerek, "İsrail'in işgali bir devletli çözümü meşrulaştırıyor" dedi. Barnett, Filistinlilerin korunması gerektiğini vurgularken, ABD'nin bu konuda daha fazla sorumluluk alması gerektiğini belirtti.