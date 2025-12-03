Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Ankara
Denetim korkusu bunu da yaptırdı: Yüzlerce kilo sucuk, kavurma ve salam boş araziye atıldı

Denetim korkusu bunu da yaptırdı: Yüzlerce kilo sucuk, kavurma ve salam boş araziye atıldı

07:373/12/2025, Çarşamba
G: 3/12/2025, Çarşamba
IHA
Sonraki haber
Ekipler, ürünlerin kimler tarafından bırakıldığının tespiti için çalışma başlattı.
Ekipler, ürünlerin kimler tarafından bırakıldığının tespiti için çalışma başlattı.

Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde kimliği belirsiz kişiler tarafından boş bir araziye atılmış çok miktarda sucuk, kavurma ve salam bulundu.

Karşıyaka Mahallesi’nde bulunan boş bir araziye kimler tarafından ve ne amaçla bırakıldığı belirlenemeyen et ürünleri, bölgeden geçen bir vatandaş tarafından fark edildi. Çok sayıda sucuk, kavurma ve salamın gelişigüzel şekilde atıldığını gören vatandaş, durumu cep telefonuyla kaydederek yetkili kurumlara ihbarda bulundu.


İhbar üzerine bölgeye ekiplerin yönlendirildiği, ürünlerin kimler tarafından bırakıldığının tespiti için çalışma başlatıldığı öğrenildi.






#Ankara
#gölbaşı
#denetim
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İSKİ baraj doluluk oranları açıklandı 3 Aralık 2025: İstanbul’da su seviyesi kritik eşiğin altında